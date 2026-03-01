Cruzeiro supera Santos fora de casa e encerra invencibilidade no Brasileiro Sub-20

O Cruzeiro conquistou um resultado fundamental na tarde deste domingo (1) ao derrotar o Santos por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. Jogando no CT Rei Pelé, a equipe mineira soube aproveitar as oportunidades e impôs a primeira derrota ao Alvinegro Praiano na competição nacional. Com o triunfo, o time celeste chega à sua segunda vitória no campeonato, demonstrando consistência defensiva para frear um dos ataques mais perigosos da categoria.

O confronto começou equilibrado, com o Santos tentando ditar o ritmo através de jogadas pela direita com Follmer e infiltrações centrais de Nadson. No entanto, a organização tática do Cruzeiro anulou as principais investidas dos donos da casa. A recompensa veio aos 34 minutos da etapa inicial: após um contra-ataque veloz, Pablo invadiu a área e serviu Eduardo Pape, que finalizou com força para abrir o placar. Embora o texto inicial tenha citado o nome de André, a súmula da partida confirmou o gol para o atacante Eduardo Pape.

Santos pressiona, mas para em goleiro do Cruzeiro

Na segunda etapa, o panorama do jogo mudou com o Santos buscando o empate de forma agressiva. O Peixe deteve a maior posse de bola e empurrou o Cruzeiro para o campo de defesa, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio mineiro. A melhor chance dos paulistas saiu dos pés de Pedro Assis, em uma finalização perigosa que exigiu uma defesa espetacular do goleiro Marcelo.

A Raposa demonstrou maturidade ao cadenciar o volume de jogo do adversário, administrando a vantagem mínima com eficiência até o apito final. O resultado encerra a invencibilidade santista e dá confiança ao elenco mineiro para a sequência da temporada.

As duas equipes agora aguardam a oficialização da CBF para os compromissos da quarta rodada. O Santos tentará a recuperação fora de casa contra o Athletico-PR, buscando retomar o caminho das vitórias para não se distanciar do topo da tabela. Já o Cruzeiro terá um duelo direto contra o Vasco, em partida que promete testar a boa fase da defesa celeste. As datas, horários e locais definitivos desses confrontos devem ser anunciados pela entidade nos próximos dias.

