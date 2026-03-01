Nos pênaltis, Atlético vence América e vai à final do Mineiro com o Cruzeiro

Após 90 minutos de muito suor, vontade e algumas chances de gol, América e Atlético, neste doningo,1/3, decidiram nos pênaltis a vaga para a final do Mineiro. Como foi empate na ida, 1 a 1, e a volta terminou 0 a 0, na Arena Independência, a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, o goleiro Everson defendeu duas e converteu a sua, garantindo o 4 a 2 para o Galo, que assim vai para a final e segue com o sonho de ser heptacampeão mineiro. Feito inédito.

Com isso, o Atlético enfrentará o Cruzeiro na final do Mineiro. A Raposa busca um título que não conquista desde 2010. Derrotado pelo América, o time ainda mantém o jejum e, desde 2026, não venceu o Mineiro.

América melhor do queo Atlético no primeiro tempo

O Atlético buscou mais jogar com contra-ataques no primeiro tempo, tentando recuperar a bola na sua defesa e fazer ligações rápidas. Foi assim que conseguiu construir suas principais jogadas. Uma que terminou com um chute por cima de Hulk no primeiro minuto. A melhor veio aos 11, quando Hulk rolou para Reinier entrar na área e chutar para bela defesa do goleiro Gustavo. Outra foi aos 45, com Hulk rolando para Scarpa chutar e nova boa defesa de Gustavo.

Do lado do América, as melhores oportunidades foram em chutes de fora da área. Um de Felipe Amaral e outro de Eduardo. Mas, em ambos, Everson fez grandes defesas. O Coelho também teve um escanteio perigoso. Porém, o zagueiro Ruan não chegou a tempo quando o gol estava vazio.

Emoção, mas nada de gol

No segundo tempo, o América seguiu apostando em perigosos chutes de fora da área e teve uma grande chance quando Willian Bigode tentou partir com a bola numa falha de marcação do Galo, mas demorou muito para chutar e acabou desperdiçando. O Galo, nos primeiros 15 minutos, dependeu muito de momentos de Vitor Hugo, o melhor em campo: um lance individual que exigiu defesa de Gustavo, e uma cabeçada que o goleiro encaixou. Mas muito pouco para o Atlético.

A entrada de Dudu na vaga de Reinier, aos 17 minutos, deu maior velocidade ao setor ofensivo. Isso fez o duelo ficar equilibrado, lá e cá. O Galo com muitos homens de frente e o Coelho apostando em contra-ataques, Gabriel Barros,que etnratara na etapa final teve chancede ouro para o Cileho,mas isolou depois delimpar a jogadae entrar na ára.

Com isso, o jogo caminhou para a decisão por pênaltis. Não sem um grande lance do Galo nos acréscimos. Maycon deu um chute meio sem jeito da entrada da área e a bola foi fora, mas quase descendo no ângulo. E depois outra por cima. Assim, 0 a 0 e decisão nas penalidades.

Nos pênaltis, deu Galo

Para o Atlético: Hulk, Renan Lodi, Maycon e Everson acertaram; mas Junior Alonso isolou

Para o América: Gabriel Barros e Paulinho acertaram; Everson defendeu a cobrança de Person e de Felipe Amaral

AMÉRICA 0X0 ATLÉTICO (nos pênaltis, Galo 4a 2)

Semifinal do Campeonato Mineiro – Jogo de volta

Data: 1/3/2026

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Gols: –

AMÉRICA: Gustavo; Maguinho, Nathan Cardoso (Paulinho, 14’/1ºT) e Rafa Barcelos (Thallyson, 39’/2ºT); Emerson, Arturm Felipe Amaral, Val Soares (Yarlen, 20’/2ºT) e EduardoPerson; Willian Bigode (Yago Silva, 20’/2ºT) e Paulo Victor (Gabriel Barros,38’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.

ATLÉTICO: Everson;Preciado (Cisse, 17’/2ºT), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco,Maycon, Victor Hugo (Minda, 34’2ºT) e Scarpa(Cassierra, 34’/2ºT); Reinier (Dudu, 17’/2ºT) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (MG)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Eduardo Gonçalves (MS).

VAR:José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Gustavo (AME);Cisse (ATL)

