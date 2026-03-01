Em jogo intenso, Fluminense busca empate com Vasco e vai à final do Carioca

O Fluminense está na final do Campeonato Carioca. Em um clássico tenso no Maracanã, neste domingo (1º) o Tricolor das Laranjeiras empatou em 1 a 1 com o Vasco neste domingo (1), pelo jogo de volta da semifinal, e confirmou a vaga graças à vitória por 1 a 0 na partida de ida, no Nilton Santos. O adversário na decisão sairá do confronto entre Flamengo e Madureira, que se enfrentam nesta segunda-feira (2).
O roteiro foi dramático. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com Robert Renan e levou a decisão para um cenário de tensão até os minutos finais, quando Paulo Henrique Ganso assumiu a responsabilidade e, de pênalti, deixou tudo igual aos 43 da etapa final.
O jogo, aliás, ficou marcado por três pênaltis durante os 90 minutos. Primeiro foi Renê quem perdeu para o Fluminense, seguido por Brenner, que parou em defesa de Fábio, herói no clássico. Porém, no fim, Paulo Henrique Ganso converteu e definiu a classificação.
Quem não faz, leva…
Um primeiro tempo de alternâncias entre as equipes. Logo nos minutos iniciais, o Fluminense teve a grande oportunidade de ampliar o agregado em cobrança de pênalti. Canobbio foi derrubado por Cauan Barros, no primeiro minuto. Renê foi o escolhido, mas errou ao chutar muito no canto de Léo Jardim. A partir daí o Vasco cresceu e teve as melhores chances, enquanto o Tricolor não acertou o gol nenhuma vez. Além disso, fizeram muitos lançamentos sem qualquer poder de criação. Lucho Acosta muito agado. Até que aos 33 minutos, o time vascaíno abriu o placar com Robert Renan, pegando rebote de Fábio após cabeceio de Saldivia. O bandeirinha pegou impedimento, mas o VAR confirmou o gol que dá a vantagem ao Vasco ao final dos primeiros 45 minutos no Maracanã. Foi, aliás o primeiro tento do defensor na carreira.
Ganso decide
Na volta da segunda etapa, um duelo intenso e mais pegado entre as equipes. Muitos cartões amarelos e discussões entre os jogadores. Entretanto, o Vasco seguiu mais seguro na marcação e segurou a criação das jogadas do Fluminense. A equipe comandada por Maxi Cuberas procurou os lançamentos para tentar superar a defesa adversário, mas sem sucesso. Além disso, erros de passe constante dos jogadores. Do outro lado, o Cruz-Maltino também não conseguiu chances claras, mas tentou aproveitar o nervosismo da equipe tricolor e teve mais possibilidades de contra-ataques.
Em uma das estocadas, Samuel Xavier errou no corte da bola, David fez grande jogada individual e tocou para Andrés Gómez, que invadiu a área e foi derrubado por Freytes. O juiz marcou pênalti. O atacante Brenner cobrou, mas Fábio defendeu, a bola bateu na trave e a defesa afastou o perigo. Na sequência, o Flu encaixou um contra-ataque e quase marcou. Após isso, os treinadores proporcionaram mudanças. O Vasco teve a primeira chance com Nuno Moreira de cabeça. Posteriormente, o Tricolor ficou com a maior posse de bola e conseguiu uma falta, aos 38 minutos. Ganso alçou na área, Jemmes cabeceou e a bola tocou na mão de Cauã Barros. Após revisão no VAR, o juiz marcou a terceira penalidade. Na cobrança, o camisa 10 tricolor mostrou como se faz e igualou a partida para incendiar a torcida tricolor.
FLUMINENSE 1×1 VASCO
Campeonato Carioca – Semifinal (Jogo de volta)
Data: 1/3/2026 (domingo)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público/Renda: 38.449 presentes / R$2.093.063,50
Gols: Robert Renan, 35’/1°T (0-1) e Ganso, 42’/2°T (1-1)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 28’/2°T), Jemmes, Freytes (Ignácio, 28’/2°T) e Renê (Guilherme Arana, 20’/2°T); Martinelli, Hércules (Ganso, 28’/2°T) e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy (Savarino, 20’/2°T). Técnico: Maxi Cuberas.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano, 15’/2°T); Barros (Marino Hinestroza, 43’/2°T), Thiago Mendes e Rojas (Adson, 30’/2°T); Andrés Goméz, David (Nuno Moreira, 30’/2°T) e Brenner (Spinelli, 30’/2°T). Técnico: Bruno Lazaroni.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia
VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda
Cartão Amarelo: Canobbio, Renê, Freytes, Samuel Xavier, Ignácio, Ganso (FLU), Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros (VAS)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.