Mercado dispara contra arbitragem após revés no Gre-Nal: “Fico muito incomodado”

A derrota por 3 a 0 para o Grêmio no Gre-Nal 450 deixou marcas profundas no lado colorado, e não apenas pelo placar elástico. Na saída de campo, o zagueiro Gabriel Mercado não escondeu a indignação com as decisões da equipe de arbitragem liderada por Anderson Daronco. O defensor argentino foi um dos atletas mais exaltados durante a partida, chegando a ser advertido com um cartão amarelo na saída para o intervalo devido a uma discussão acalorada.

O principal ponto de revolta do jogador foi o lance que originou o segundo gol gremista, marcado por Francis Amuzu nos acréscimos da primeira etapa. Segundo Mercado, houve uma irregularidade ignorada pela arbitragem no início da transição tricolor.

“Lógico que o resultado é muito ruim, aquela reclamação foi falta e aí eu fui reclamar do árbitro. Fico muito incomodado com a atuação dessa arbitragem e com o próprio VAR”, desabafou o zagueiro.

Reclamações de Mercado sobre critério e uso da tecnologia

A expulsão de Alexandro Bernabéi aos 33 minutos já havia deixado os ânimos exaltados, mas foi o gol validado após a checagem que consolidou a revolta de Mercado.

Mesmo com as alterações promovidas pelo técnico Paulo Pezzolano na etapa final, o Internacional não conseguiu reagir. Desse modo, a postura da arbitragem seguiu sendo o foco das queixas nos vestiários.

Por fim, Mercado enfatizou que o resultado negativo é um peso grande, mas que os erros externos influenciaram diretamente na confiança da equipe durante os 90 minutos. O clube agora aguarda a súmula da partida para avaliar possíveis medidas ou posicionamentos oficiais da diretoria contra a atuação do trio de arbitragem e da cabine do VAR.

