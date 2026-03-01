Carlos Vinícius encerra jejum e exalta postura do Grêmio: “Controle do início ao fim”

O atacante Carlos Vinícius foi peça fundamental na vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Internacional, no Gre-Nal 450, que deixou o Tricolor muito próximo do título estadual. Autor do terceiro gol com um toque de cobertura sobre Rochet, o centroavante desabafou sobre o fim do período sem balançar as redes, ressaltando que sua função primordial é ajudar a equipe com gols.
“Feliz por voltar a marcar, vinha numa sequência e quando a gente fica uns jogos sem marcar, fica triste”, admitiu o camisa 95 na saída de campo.
Carlos Vinícius enaltece postura do time
Para o artilheiro, o diferencial da partida foi a postura tática da equipe de Luís Castro, que soube ditar o ritmo do clássico desde os primeiros minutos. Carlos Vinícius enfatizou que o grupo teve “controle do início ao fim”. Desse modo, pra ele o desempenho coletivo foi o que permitiu ao Grêmio construir a larga vantagem no placar.
Com o resultado, o Tricolor pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta que ainda assim garante o troféu de 2026. Mesmo com a situação amplamente favorável, o atacante pregou cautela para o duelo decisivo. Ele afirmou que o grupo precisa trabalhar com seriedade durante a semana para “concluir a página” de forma positiva.
“Sabemos que abrimos uma grande vantagem, mas lá é outra página e queremos concluí-la feliz”, projetou o centroavante.
Ele reforçou que o Grêmio não deve se acomodar com o placar elástico construído no primeiro confronto.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.