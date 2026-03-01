Ganso destaca luta do Fluminense e elogia Fábio: “Fenômeno”

Paulo Henrique Ganso foi decisivo e garantiu a classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca após empate com o Vasco, no Maracanã. O camisa 10, que entrou na segunda etapa, converteu pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. Aliás, o duelo também ficou marcado por três penalidades durante os 90 minutos. Após o duelo, ele destacou o empenho do time para buscar o empate.

“Não é fácil bater um pênalti num clássico desse, chegou com aquela frenheza, na máxima confiança que o gol que o Léo, o Léo já editava, mas o importante foi que que eu consegui fazer o gol, o empate e a nossa classificação. Acho que valeu o esforço do nosso primeiro jogo, foi um jogador a menos por tanto tempo durante a partida. Acreditar até o final que a gente podia empatar a partida”, disse Ganso.

Além disso, Ganso também teceu elogios ao goleiro Fábio, que defendeu pênalti de Brenner. O Vasco teve a oportunidade de ampliar de pênalti, mas Brenner parou no arqueiro tricolor.

“Fábio é um fenômeno, não tem explicação para o que ele faz e só agradecer. A oportunidade de de poder tá no dia a dia com ele, vivenciando tudo isso, espero que a agora a gente possa ir em busca do do título. Eu comentei antes do jogo que a equipe do Vasco é uma equipe bem treinada, apesar do treinador do Fernando ter saído agora. Mas continua com o trabalho que já vinha de muito tempo”, elogiou.

O adversário na decisão sairá do confronto entre Flamengo e Madureira, que se enfrentam nesta segunda-feira (2).





