Sport e Naútico fazem jogo insano na ida da final pernambucana: 3 a 3

Sport e Náutico fizeram um jogo sensacional pela ida da final do Pernambucano 2026. Após ficar duas vezes atrás no placar, o Sport conseguiu passar à frente nos acréscimos, mas o Náutico teve tempo e forças para buscar um empate em 3 a 3 neste domingo, 1/3, na Ilha do Retiro.

O Náutico saiu na frente com o artilheiro Paulo Sérgio cobrando pênalti. Yury Castilho empatou para o Sport ainda no primeiro tempo, compensando o fato de ter perdido um pênalti anteriormente. Na etapa final, Marcelo Benevenuto, contra, recolocou o Náutico na frente. Porém, mais uma vez, Yury Castilho deixou tudo igual. Nos acréscimos, aos 46, Yago Felipe colocou o Sport na frente, mas no último lance do jogo, aos 51, Wanderson marcou para o Náutico, fechando o placar em 3 a 3.

Assim, tudo está em aberto para a partida de volta, que será na casa do Náutico. Quem vencer, leva. Novo empate, pênaltis. O Sport luta pelo tetracampeonato, enquanto o Náutico não leva o caneco desde 2022. O Sport soma 45 títulos, enquanto o Nautico tem 24. Entre os dois está o Santa Cruz, com 29 conquistas (a última em 2016).

Naútico envolve o Sport e larga na frente

O Náutico começou muito melhor, quase marcando duas vezes com o artilheiro Paulo Sérgio. E chegou ao gol aos 19 minutos, quando Arnaldo foi calçado por trás na área por Yuri Castillo. Paulo Sérgio cobrou e fez seu oitavo gol na competição (é o artilheiro), deixando o placar em 1 a 0 para o Náutico. O time seguiu em cima e Vinícius teve duas chances para ampliar. O Sport, que teve apenas um ataque de perigo em 45 minutos, um chute de Zé Roberto, muito isolado na frente, acabou empatando aos 48 minutos num lance de sorte. O goleiro Thiago Couto deu um chutão que pegou Felipinho livre na área, o chute foi forte, mas Muriel defendeu parcialmente. Contudo, Yuri Castillo estava na jogada e aproveitou a sobra para empatar o jogo e se redimir do pênalti que fez na defesa.

Sport se recupera no segundo tempo

O Sport voltou bem melhor no segundo tempo, quase marcando numa cabeçada de Yuri Castillo que Muriel defendeu parcialmente e, na sobra, Zé Roberto perdeu. Porém, mesmo dominando, o Náutico ganhou um gol aos oito minutos. Ramon saiu jogando errado, Wenderson recuperou e cruzou. Marcelo Benevenuto, tentando aliviar, fez contra.

Apoiando pela direita, o Sport tentou se impor e conseguiu mais uma vez o empate aos 19. Barletta viu a infiltração de Yuri Castillo pela direita e fez o lançamento para o atacante tocar na saída de Muriel: 2 a 2, sensacional.

Acréscimos alucinante, com dois gols

No fim, debaixo de chuva, Ramon Menezes teve grade chance para o Sport, mas chutou para fora. Contudo, veio emoção nos acréscimos. Aos 46 minutos, Gustavo recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou no canto esquerdo de Muriel, que defendeu. Mas deu sobra e Yago Felipe não perdoou: Leão 3 a 2. A torcida que lotava a Ilha do Retiro foi à loucura.

A vitória do time da casa parecia certa, mas no último lance do jogo, aos 51, o Náutico empatou. Ramon Carvalho cruzou para Samuel, que desviou, e a sobra caiu para o zagueiro Wanderson. Ele havia escorregado no cruzamento, mas conseguiu se levantar a tempo para chutar e fechar o jogo em 3 a 3. O juiz Marcelo de Lima Henrique nem deu a saída.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.