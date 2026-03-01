Thiago Mendes lamenta eliminação do Vasco: “Nem sempre quem está melhor ganha”

Um dos melhores em campo do Vasco, Thiago Mendes lamentou a eliminação do time para o Fluminense, neste domingo (1), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Após o duelo, o jogador acredita que a equipe vascaína foi melhor, mas não conseguiu aproveitar as melhores oportunidades.

“Foi um jogo onde que a gente sabia que precisava de um resultado, corremos atrás, desde o início. Conseguimos fazer um gol, tivemos oportunidade pra virar, infelizmente, perdemos o pênalti… Do outro lado foi igual, tiveram outra oportunidade de pênalti, fizeram gol, acho que eles não criaram muito, em momento algum o time deles jogaram. A gente jogou do início ao fim, mas faz parte do futebol. Nem sempre o time que tá melhor ganha, então, acho que agora é hora de levantar a cabeça, trabalhar”, destacou Thiago Mendes.

O Vasco foi mais seguro em campo, porém faltou mais poder de decisão. A equipe abriu o placar com Robert Renan no primeiro tempo. Na segunda etapa, o atacante Brenner perdeu a oportunidade de ampliar o marcador ao desperdiçar a penalidade.

Agora, o Vasco só volta aos gramados na quinta-feira (12), em São Januário, às 19h30, para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão. Já o Fluminense encara Flamengo ou Madureira no próximo domingo (8), na final do Carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.