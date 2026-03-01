Fortaleza e Ceará empatam no jogo de ida da decisão do Cearense

No primeiro confronto da decisão do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará ficaram no empate em 1 a 1, no Castelão, na noite deste domingo (01). O Leão abriu o marcador já aos 40 minutos, com Lucas Emanuel. Entretanto, o Vozão conseguiu o empate nos acréscimos, com gol de Lucca.
Com o resultado, quem vencer o clássico do próximo domingo (08) ficará com o título estadual. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Sem compromissos pela Copa do Brasil, as equipes possuem a semana cheia para se preparar para a grande final.
Clássico truncado no Castelão
O clássico teve um primeiro tempo muito travado e com poucas oportunidades. Com o tempo, o Fortaleza conseguiu ficar mais com a bola e criou a primeira chance. Maílton recebeu pela direita, tocou para Luiz Fernando que, dentro da área, chutou para fora.
Na segunda etapa, o Ceará conseguiu aparecer mais para o jogo e teve suas primeiras oportunidades. Vinicius Zanocelo cobrou falta, a bola sobrou para Júlio César, que parou em defesa de Brenno. Com o clássico em aberto, os treinadores trabalharam nas alterações e Carpini conseguiu levar vantagem.
Já na reta final de jogo, Maílton cobrou escanteio na área, Lucas Gazal cabeceou e Richard defendeu. Porém, Lucas Emanuel aproveitou o rebote para abrir o placar. Só que, já nos acréscimos, o Vozão usou da mesma arma para deixar tudo igual. Afinal, Rafael Ramos cobrou escanteio, Lucca subiu mais alto e cabeceou firme para empatar.
