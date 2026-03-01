Cuberas destaca Fluminense na final e explica escolha por Renê em pênalti

Em roteiro dramático, o Fluminense está classificado para a final do Carioca. O Tricolor, que deixou a desejar em campo, empatou por 1 a 1 com o Vasco, no Maracanã, neste domingo. Após o jogo, o auxiliar técnico de Zubeldía, Maxi Cuberas, vibrou com a classificação e avisa que quer ganhar o troféu na temporada. Além disso, ele também explicou a hierarquia dos jogadores nas cobranças de pênalti.

“Podemos desfrutar a vaga para a final. E na semana é trabalhar para recuperar os jogadores e trabalhar pensando na final. Nós demos um bom passo, mas o que queremos é ganhar o torneio”, disse na coletiva após o jogo.

Além disso, o auxiliar também pontuou sobre a dificuldade dentro de campo. A equipe tricolor encontrou dificuldades para criação de jogadadas e erros de passe.

“Se foram apresentadas dificuldades distintas de um jogo de Copa, que são diferentes. Na ida jogamos bem, mas a expulsão nos prejudicou. Hoje tivemos um bom começo, falhamos no pênalti, que nos deixou mais nervosos e eles foram crescendo. Não conseguimos manter o nível que estávamos apresentando, mas a equipe se aplicou, teve força, foi organizada para se classificar. Depois a entrada de Ganso foi para tratar bem a bola no meio-campo, poder dar um bom passe e ver se chegávamos melhor no ataque. Temos que melhorar, mas feliz por todos os jogadores que lutaram até o final”, destacou.

O Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Madureira. O clube rubro-negro venceu o jogo de ida por 3 a 0, e o finalista será decidido nesta segunda-feira, no Maracanã.

Renê em cobrança de pênalti

Questionado sobre a hierarquia entre os batedores de pênalti, Maxi Cuberas explicou que há diferentes batedores no elenco do Fluminense. No primeiro tempo, Renê cobrou uma penalidade para fora. Porém, Ganso garantiu a classificação nos minutos finais do segundo tempo.

“Obviamente, sempre se trabalha a situação (pênalti). É uma situação de muita pressão e tensão, por isso alguns dos melhores jogadores do mundo também falham nos pênaltis. Hoje, lamentavelmente falhamos, eles também. Temos diferentes batedores, o encarregado havia sido escolhido e infelizmente perdeu. Mas os jogadores estão comprometidos, querem o melhor pelo Fluminense. Quem bate, pode falhar, mas é melhor que faça. Faz parte do futebol. Graças a Deus ganhamos, e com um pênalti.

Revezamento de laterais

Maxi Cuberas também comentou sobre o revezamento entre Samuel Xavier e Guga na lateral direita.

“São muitos jogos consecutivos, vínhamos de dois jogos em gramado sintético e o desgaste é importante. Os laterais não só defendem, também atacam, e enfrentam bons atacantes. Por isso que às vezes analisamos que temos bons jogadores que nos permitem trocar. Tivemos dois jogos no sintético, contra bons jogadores, e queremos que defendam e ataquem. Queremos ser uma equipe protagonista e vamos precisar de todos. Por isso que às vezes pensamos e tomamos decisões”, disse.

