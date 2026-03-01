Grêmio x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na partida que fecha a terceira rodada do Brasileirão Sub-20, Grêmio e Corinthians se enfrentam em Eldorado do Sul. O confronto acontece no começo da noite desta segunda-feira (02), às 18h, e é o último duelo da competição antes da pausa para amistosos da Seleção Brasileira.
As equipes vivem uma realidade diferente neste início de campeonato. O Imortal perdeu suas duas primeiras partidas e ocupa a lanterna na tabela. Já o Timão soma quatro pontos, com uma vitória e um empate, e ocupa a sexta colocação.
Onde assistir
A partida terá transmissão no SporTV, na TV fechada.
Como chega o Grêmio
O Tricolor vive um começo de Brasileirão muito ruim. Depois de um começo de ano muito bom, com a ida para as semifinais da Copinha, o Imortal ainda não somou pontos. Inclusive, a equipe gremista sofreu goleadas para Palmeiras e Santos nas duas primeiras rodadas.
Como chega o Corinthians
O Timão vai para o seu segundo compromisso consecutivo fora de casa. Na última rodada, o Coringão conseguiu buscar o empate contra o Fortaleza com um belo gol nos minutos finais. A expectativa alvinegra é de conseguir mais um bom resultado fora de casa para se manter na briga na parte de cima da tabela.
GRÊMIO X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro Sub-20 – 3ª rodada
Data e horário: 02/3/2026 (segunda-feira), às 18h (de Brasília)
Local: Estádio Aírton Ferreira da Silva, Eldorado do Sul (RS)
GRÊMIO: Gariel Menegon; Vitor Ramon, Nathan, Murilo Tramontini e Higor; Zortéa, Artur Jr. e João Borne; Felipe Magalhães, Arnaldo e Harlley. Técnico: Fernando Garcia.
CORINTHIANS: Matheus Corrêa; João Vitor, Iago Machado, Lorenzo e Guilherme Pires; Bahia, Luiz Eduardo e Gui Amorim; Luiz Fernando, Luiz Fábio e Nícollas. Técnico: William Batista.
Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)
Assistentes: Claiton Timm (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS)
