“Gremista atuando como árbitro de vídeo”, dispara Pezzolano após derrota no Gre-Nal

A goleada de 3 a 0 sofrida para o Grêmio na Arena deixou o técnico Paulo Pezzolano em estado de profunda irritação. Em entrevista coletiva após o Gre-Nal 450, o treinador colorado concentrou suas críticas na atuação da equipe de arbitragem, especialmente em relação ao responsável pelo VAR, Daniel Nobre Bins. Pezzolano contestou um lance aos 12 minutos do primeiro tempo, onde alega que Arthur deveria ter sido expulso após uma cotovelada em Borré, antes mesmo da expulsão de Bernabei e dos gols gremistas.

A fala mais impactante do comandante envolveu uma insinuação direta de parcialidade na cabine de vídeo.

“O árbitro do VAR tem uma foto com o estádio do Grêmio nas costas. É um gremista atuando como árbitro de vídeo. Ficou tendencioso. Sou uruguaio e estamos acostumados a lutar contra tudo e contra todos. Peço desculpas ao torcedor do Inter, mas podemos jogar contra 11. Contra 12 não dá”, afirmou o treinador.

Pezzolano acredita na virada

Apesar do tom inflamado contra as decisões de Anderson Daronco e Nobre Bins, Pezzolano tentou equilibrar o discurso com uma dose de otimismo para o duelo de volta no Beira-Rio. Ele relembrou a vitória por 4 a 2 no Gre-Nal 449, em janeiro, como prova de que o elenco tem capacidade ofensiva para buscar o resultado necessário.

“Fizemos quatro gols no outro Gre-Nal. Podemos fazer de novo. Por mim, jogaria agora. Estou esperando o jogo”, declarou.

O treinador admitiu que o Grêmio iniciou a partida com melhor desempenho, mas reiterou que o cenário teria sido completamente alterado caso a expulsão de Arthur tivesse sido confirmada.

“Até hoje eu acreditava no Gauchão. Eu sou o Inter e acredito muito. Mas em que minuto foi a expulsão de Arthur que não foi? Depois disso, foi outro jogo. Estou falando a verdade”, desabafou.

Agora, o Internacional precisará de um desempenho beirando a perfeição em casa para reverter a desvantagem e ficar com o título.

