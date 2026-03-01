Everson, mais uma vez decisivo para o Galo e ainda sonhando com a Seleção Brasileira

Everson saiu como o grande herói da classificação do Atlético para a final do Mineiro. Fez duas grandes defesas no primeiro tempo, mostrou segurança durante os 90 minutos, que terminou 0 a 0 e brilhou nas cobranças de pênalti. duas defesas em chutes de Person e de Felipe Amaral, somadas à cobrança certeiraquando cobrou o seu pênalti e fechou o placar em 4 a 2.

“Assumimos a responsabilidade, pois o Atlético, que agora soma 20 anos de história, vai à final do Mineiro e queremos ser heptacampeões. Fizemos dois grandes jogos; no primeiro vacilamos e cedemos o empate, mas no segundo mostramos que fomos melhores que o adversário. Buscamos mais gols e conquistamos a vaga para a final. Vamos buscar o sétimo título consecutivo para entrar de vez na história do clube.”

Everson foi humilde ao analisar suas defesas e definir a classificação do Galo acertando a última cobrança.

“Mais uma vez fui abençoado com duas defesas e um gol, que certamente ficará na minha memória para sempre. Fomos uma equipe mais coesa, correndo menos riscos, e o América conseguiu apenas algumas finalizações de fora da área, o que facilita para o goleiro. É mais difícil um chute cara a cara; já um chute de fora, o goleiro tem mais chance de defender. O Galo sofreu poucos gols e foi regular durante os dois jogos.”

Everson e o sonho de voltar à Seleção

Com a sua linearidade de bons jogos e defesas difíceis, o goleiro atleticano ainda sonha com a chance de voltar à Seleção Brasileira, jogar uma Copa do Mundo.

“Claro que todo atleta pensa na seleção, e eu acompanho o ciclo. Passei pelo período 2023-24 com grandes momentos e, apesar de ter sido preterido, continuo trabalhando para manter o alto nível no Galo. Se o pessoal da CBF estiver observando e me convocar, será uma honra defender a seleção. Mas, acima de tudo, meu foco é sempre ajudar o Galo.”

