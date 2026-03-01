“Falta uma segunda parte”, afirma Luís Castro após goleada do Grêmio

O técnico Luís Castro demonstrou extrema satisfação com o desempenho do Grêmio na vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, mas manteve o foco na decisão do próximo domingo. O treinador fez questão de elogiar a postura profissional de seus atletas e a forma como o grupo encarou o clássico na Arena.

“O jogo, como disse bem, faz parte da primeira parte da final. Portanto, falta uma segunda parte da final. E isso nós temos consciência. Foi um jogo em que estivemos bem. Parabéns aos jogadores pela forma como estiveram, como olharam para o jogo, como respeitaram o adversário, como respeitaram a profissão, como respeitaram a torcida. E estou muito feliz por os treinar”, declarou o comandante tricolor.

Luis Castro destaca papel da torcida como diferencial na final

Além da performance técnica, Luís Castro atribuiu parte do resultado ao apoio vindo das arquibancadas, citando que a conexão com o torcedor foi fundamental nos momentos de pressão. O técnico relembrou que essa união já havia sido testada anteriormente e se provou decisiva para o controle do jogo atual.

“Um jogo em que a torcida foi determinante, já nos tinha ajudado muito naquele momento difícil contra o Juventude em que nós tivemos de ir atrás do resultado e em que nos acompanhou de forma muito forte e hoje voltou a marcar uma presença muito forte, acreditando no trabalho dos jogadores, acreditando naquilo que eles mais amam que é o Grêmio e isso a nós deixou-nos muito felizes”, concluiu Castro.

