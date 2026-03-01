Interino aponta estratégia do Vasco e defende Brenner após eliminação

Técnico interino do Vasco , Bruno Lazaroni lamentou a eliminação do time de São Januário para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo (1), no Maracanã. Ele saiu em defesa de Brenner, que perdeu a penalidade que mudou a história da partida. Além disso, o interino também comentou a estratégia para encarar o Tricolor, em vantagem no agregado do confronto.

“A minha ideia para o jogo… como um Fluminense leva para um jogo muito físico, por isso a entrada do David. O objetivo era que, tanto o Brenner, quanto o Rojas, flutuassem por dentro para surgir espaço tanto para o Andrés, quanto para o David. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo, mas querendo ou não, nós tivemos duas oportunidades antes de fazer o primeiro gol. No segundo tempo, começamos mais a se movimentar mais nesse sentido, o Andrés quase escapou duas vezes por dentro ali, mas infelizmente foi insuficiente. Não adianta falar aqui, a torcida gostaria que a gente passasse de fase, era o que a gente gostaria, era como os jogadores lutaram para acontecer, mas não foi possível”, disse em coletiva.

Lazaroni também explicou a opção por Brenner para cobrar pênalti. Ele ressaltou que a escolha foi entre o atacante e Puma Rodriguez, que também é um dos que bate penalidade no time.

“Tinha dois jogadores para bater: o Puma e o Brenner, e acho que eles acabaram decidindo pelo Brenner. Foi escolha deles… O Brenner acabou perdendo pênalti, mas acredito que tenha feito uma boa partida, talvez a melhor dele desde que chegou aqui”, analisou Lazaroni.

“Barros vai superar”

Ainda sobre pênalti, Lazaroni também comentou sobre as penalidades feitas pelo volante Cauan Barros. No primeiro, ele derrubou Canobbio dentro da área logo no início de jogo, mas teve sorte porque Renê desperdiçou a cobrança. Na segunda etapa, ele estava com o braço aberto, e abola bateu. Ganso, desta vez, não desperdiçou.

“Talvez o primeiro pênalti um pouquinho de ansiedade, dentro da área você tem que dar bote só quando estiver totalmente certeiro no lance, e para mim o segundo foi uma total infelicidade. Acredito que a bola não tinha nem direção do gol e acabou batendo na mão dele. Cara, ele é um menino que conquistou o espaço dele, teve que sair para jogar com mais regularidade, demonstrou o potencial dele. Retornou e no primeiro momento nem era uma das primeiras opções, foi mérito do trabalho dele. Quando você joga numa grande equipe como o Vasco, situações dessas vão acontecer, oscilações. Jogador tem que ter personalidade, e ele tem. Acredito que vai superar”, destacou.

O Vasco agora se reapresenta na próxima terça-feira (3). O próximo compromisso da equipe é diante do Palmeiras, no dia 12 de março, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

Mais de Bruno Lazaroni na coletiva do Vasco:

Vasco no Brasileiro: “Acabou que saíram três jogadores muito importantes: Coutinho, Rayan e Vegetti, praticamente ao mesmo tempo. Então chegaram outros jogadores, e acho que ao longo do tempo as coisas vão acontecer, entrar nos eixos, e eles vão acabar conseguindo render. O Brenner acabou perdendo pênalti, mas acredito que tenha feito uma boa partida, talvez a melhor dele desde que chegou aqui. No momento, como estamos em uma situação incômoda, temos que pensar jogo a jogo. Com uma vitória as coisas podem se acalmar um pouco mais”.

Vai ficar?: “No momento não foi passado nada para mim. Terça-feira a gente se reapresenta, e aí a diretoria pode dar alguma informação a respeito disso”.

DNA do Vasco: “Acredito que quem chegar vai pegar uma equipe que sabe o que fazer na pressão em tiro de meta, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, na primeira e segunda fase de construção… Quem chegar vai colocar a cara dele, mas vai partir de uma base. Cabe a ele dar continuidade a essa base ou alterar. A mim não foi passado nada, não sei quem vai chegar, mas quem chegar vou receber de braços abertos, tentar passar um quadro inicial dos jogadores, a forma como vinha acontecendo, mas ele vai ter total liberdade para fazer o que bem entender”.

Pressão: “Todos passaram por isso, mas talvez as outras equipes não perderam três jogadores tão importantes nesse período”.

