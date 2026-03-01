Fluminense provoca Vasco: “Ganso entrou querendo demais”

O Fluminense provocou o Vasco após empatar por 1 a 1 com o rival no Maracanã e garantir vaga na decisão do Campeonato Carioca. Por meio do ‘X’, o Tricolor escreveu “O Ganso entrou querendo demais”. Esta, afinal, é uma referência a uma música da torcida do Cruz-Maltino sobre o retorno de Coutinho, que recentemente rescindiu contrato.

A letra da música da torcida do Vasco tem o seguinte trecho: “O Coutinho voltou querendo demais” / “Anota mais três pontinho na conta do pai” / “A Barreira vai virar baile”.

O Ganso entrou querendo demais pic.twitter.com/DrmWW1FB2x — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2026

Além disso, o Fluminense ainda fez outra provocação. O clube postou uma foto do telão que exibia a seguinte mensagem: “Boa noite, finalistas”. No ‘X’, o Flu escreveu: “Boa noite a quase todos”.

O adversário na decisão sairá do confronto entre Flamengo e Madureira, que se enfrentam nesta segunda-feira (2), também no Maracanã. A decisão ocorre no próximo domingo, às 18h, no mesmo estádio. Como será jogo único, quem vencer levanta o caneco.

