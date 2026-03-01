Palmeiras bate o São Paulo e garante vaga na final do Paulistão

O Palmeiras está classificado pela sétima vez consecutiva para a final do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (01), o Verdão bateu o São Paulo por 2 a 1, na Arena Barueri, e vai encarar o Novorizontino na grande decisão do estadual.
Com o resultado, o Verdão irá realizar o primeiro jogo da final na Arena Barueri. Afinal, o Novorizontino teve a melhor campanha geral no campeonato por conta do saldo de gols e terá a vantagem de realizar a decisão em casa.
Palmeiras marca no início e pressiona
A partida começou com o Palmeiras indo para cima e já conseguindo abrir o marcador nos minutos iniciais. Flaco López recebeu na esquerda, tentou o cruzamento na área, cortado pela defesa. Porém, a bola voltou para o argentino, que tocou para Maurício, que recebeu sozinho e chutou firme para marcar.
A pressão alviverde seguia na partida. Flaco López recebeu cruzamento na área e mandou por cima da meta. Nos minutos finais, depois de um belo contra-ataque, Piquerez recebeu pela esquerda e chutou cruzado para fora.
Polêmicas e vitória alviverde
A segunda etapa começou com polêmica. Lucas Moura tentou cruzamento na área e Gustavo Gómez cortou com o braço. Porém, a árbitra Daiane Muniz nada marcou e o VAR ratificou a decisão de campo. Poucos minutos depois, Flaco López recebeu na área, dominou e finalizou forte para ampliar o marcador.
Entretanto, a festa palmeirense teve um susto. Após sobra de cruzamento, Marlon Freitas acertou uma cotovelada em Bobadilla. Desta vez, a árbitra marcou pênalti e Calleri cobrou forte no meio do gol para descontar. Depois disso, o Tricolor tentou pressionar em busca do empate. Entretanto, apesar de ter a posse de bola, o São Paulo não conseguiu criar oportunidades e a classificação ficou com a equipe alviverde.
PALMEIRAS 2 X 1 SÃO PAULO
Semifinal do Campeonato Paulista
Data e horário: 01/3/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)
Público Total: 29.717 torcedores
Renda: R$ 1.030.515,50
Gols: Maurício, 8’/1ºT (1-0); Flaco Lópes, 11’/2ºT (2-0); Calleri, 23’/2ºT (2-1)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay, 41’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício (Felipe Anderson, 28’/2ºT) e Allan (Jhon Arias, (14’/2ºT); Flaco López (Lucas Evangelista, 41’/2ºT) e Vitor Roque (Ramón Sosa, 41’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla (Cauly, 32’/2ºT), Luan (Danielzinho, 10’/2ºT) e Marcos Antônio; Lucas Moura (André Silva, 40’/2ºT), Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões Amarelos: Piquerez e Gustavo Gómez (PAL) e Sabino, Cauly e Marcos Antônio (SAO)
