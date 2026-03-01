Maurício celebra classificação do Palmeiras e comenta sobre jogar pelo Paraguai

Pela sétima vez consecutiva, o Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (01), o Verdão venceu o São Paulo por 2 a 1 na Arena Barueri e agora vai encarar o Novorizontino na grande decisão.

O meia Maurício abriu os caminhos para a classificação alviverde, com um gol logo aos oito minutos. O jogador destacou que o time sabia das dificuldades que iria encontrar no clássico e ressaltou o fato de a equipe ter marcado no início da partida.

“A gente sabe que é um clássico, um jogo muito especial. Sabíamos de todas as dificuldades que a gente poderia enfrentar. Entramos muito ligados, desde o primeiro jogo contra eles no ano, que a gente conseguiu marcar o logo no começo, isso nos dá uma tranquilidade para trabalhar a bola, controlar mais o jogo. A gente fica muito feliz pela campanha que a gente fez e pelo jogo que a gente fez. Mérito de toda a equipe”, pontuou.

A semifinal contou com o recorde de público da Arena Barueri, com 29.717 torcedores presentes. Maurício enfatizou a presença da torcida, mesmo com as diferenças de jogar em outro lugar, e comentou sobre como a força das arquibancas impulsiona a equipe.

“Não tem o que falar da torcida, eles se mobilizaram demais para vir aqui. A gente sabe que às vezes é um pouco fora de percurso. Mas também tem torcedores que moram perto. Ficamos muito felizes por eles terem comparecido hoje, fizeram uma linda festa do começo ao fim, um jogador a mais dentro de campo. Isso influenciou ainda mais dentro de campo, para o nosso resultado. A gente sabe que o que fazemos dentro de campo chama o torcedor para andar junto com a gente”, afirmou.

De olho na Copa

Recentemente, Maurício chamou a atenção por adquirir a dupla nacionalidade paraguaia. Com isso, o jogador pode disputar a Copa do Mundo pela Albirroja. Inclusive, o meia se colocou à disposição tanto de Gustavo Alfaro quanto de Carlo Ancelotti e sabe que precisa focar no trabalho dentro do clube para chegar a uma seleção.

“Eu sei que tenho essa dupla nacionalidade, já vinha há um tempo fazendo isso. Fiz por conta própria, junto com minha família, a gente tem uma parte lá. Fico à disposição, eu tenho que fazer minha parte bem feita aqui no Palmeiras. Se um dia eu tiver a honra de vestir a camisa da seleção paraguaia ou da Seleção Brasileira, eu vou estar disposto. Eu sei que eu tenho que fazer um excelente trabalho aqui, tenho que estar focado aqui. O futuro a Deus pertence e vamos ver o que acontece”, concluiu.

