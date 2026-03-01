Calleri critica partida do São Paulo contra o Palmeiras: “Não podia”

O São Paulo teve sua sequência de oito jogos invictos interrompida no pior momento possível. Na noite deste domingo (01), o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 e está eliminado do Campeonato Paulista na semifinal.

Autor do gol são-paulino na partida, o atacante Calleri não escondeu a frustração com o resultado em Barueri. O jogador ressaltou que a equipe não conseguiu desempenhar aquilo que trabalhou ao longo da semana, principalmente na primeira etapa, quando sofreu um gol logo no começo do jogo.

“Eu acho que a gente trabalhou durante toda a semana de um jeito e tomamos um gol de um jeito que não podia. A gente sai puto hoje. Foi um jogo onde a gente não foi bem no primeiro tempo, mas no segundo fomos muito bem, mas não conseguimos sair com a vitória. Agora é seguir trabalhando, dando continuidade ao trabalho, e tentar não fazer o que a gente fez no primeiro tempo”, enfatizou.

Fora da decisão do Campeonato Paulista, o São Paulo agora foca suas forças no Campeonato Brasileiro. O Tricolor está invicto na competição, com dez pontos, e divide a liderança justamente com o Palmeiras, ficando atrás pelo saldo de gols. O próximo compromisso da equipe será apenas no dia 12, contra a Chapecoense.

