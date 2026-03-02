Abel destaca mérito do Palmeiras na classificação no Paulistão: “Fomos melhores”

Pela sétima vez consecutiva o Palmeiras está na decisão do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (01), o Verdão bateu o São Paulo por 2 a 1, na Arena Barueri, e vai encarar o Novorizontino na grande decisão do estadual.

Das ocasiões, nas últimas seis, a equipe estava sob o comando de Abel Ferreira. O português agora busca o seu quarto título no Paulistão após perder a decisão para o Corinthians no ano passado. Quanto à partida, o treinador destacou a dificuldade de enfrentar o time com o qual divide a liderança do Brasileirão.

“Se enfrentaram as equipes que têm estado bem nos últimos tempos. O São Paulo está no primeiro lugar conosco no Brasileirão, tem feito um belo trabalho. Jogaram bem, tem bons jogadores, bom treinador, só precisa de consistência, porque a qualidade está lá. Mas entramos muito bem no jogo, uma equipe muito dinâmica. Mas não era nada que estávamos à espera, são jogos difíceis, já fiz vários jogos contra o São Paulo, são sempre de tripla. Hoje fomos, na minha opinião, melhores no que tem que ver com tudo que se passou nos 90 minutos”, afirmou.

Abel comentou quais foram os ajustes que conseguiu fazer dentro de campo para fazer as movimentações que levaram à vitória. Além disso, o treinador reclamou do pênalti marcado a favor do São Paulo, que colocou o adversário no jogo.

“O Luciano recuou e deu espaço para nós na saída e encontramos bem nossos volantes. Foi justa a forma como chegamos no 2 a 0. Tivemos uma transição bem feita que o Piquerez poderia ter passado para o Allan, são decisões dos jogadores. Na segunda parte entramos igual, o adversário entra no jogo a partir de um lance duvidoso”, pontuou.

Destaque para Vitor Roque

Apesar de não marcar, Vitor Roque recebeu elogios do treinador. O atacante participou ativamente das jogadas de ataque alviverdes e também permaneceu em campo mesmo sentindo dores. Inclusive, para Abel, o jogador é um leão dentro do elenco do Palmeiras.

“Ele para mim é um leão, não um tigrinho. Tem levado muita porrada, tem características muito próprias que se complementam. Se souberem compreender, tiramos o máximo dele. Precisa de muito carinho. Os jogadores são como flores, algumas a gente rega e dá o ano todo, e aquelas tipo orquídeas temos que cuidar todos os dias. É nossa função, do Barros, da presidente, cuidar dos jogadores que temos. Ele é um leão dentro dele e ajudou como foi, como vocês viram”, apontou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook