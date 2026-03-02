Palmeiras corre contra o tempo para ter Allianz na final, mas cenário é difícil

A contagem regressiva para a final do Campeonato Paulista colocou o Allianz Parque no centro das atenções. Afinal, a três dias do primeiro jogo da decisão, a Soccer Grass, empresa responsável pelo gramado sintético do estádio, iniciou uma corrida para concluir a instalação e tentar viabilizar o retorno do Palmeiras à sua casa já nesta quarta-feira (04/3).

Contudo, mesmo com o avanço das obras, o cenário é de incerteza. Internamente, a avaliação segue sendo de dificuldade para liberar e testar o estádio a tempo. O tema estará em pauta no conselho técnico da final, marcado para esta segunda-feira (02/3), na sede da Federação Paulista de Futebol.

Enquanto isso, no Allianz Parque, o ritmo é intenso. Funcionários trabalham em turnos estendidos, inclusive durante a madrugada, para acelerar cada etapa do cronograma. A base do campo já está concluída, com todos os passos já instaladas.

Nos dias seguintes, a empresa avançou no preenchimento do gramado. A areia, que compõe o infill do campo, já foi aplicada. Agora, a cortiça, último material dessa fase, alcançou cerca de 33% do total previsto. Após essa etapa, ainda vai restar o nivelamento da superfície, a pintura das marcações e a instalação das traves.

Desde o fim do ano passado, o Palmeiras mandou seus jogos no estádio de Barueri, enquanto o Allianz Parque passava pela troca completa do gramado sintético.

Em temporadas recentes, o Verdão teve a vantagem de decidir o Paulistão em casa. Em 2026, porém, o roteiro mudou. O Novorizontino fez campanha superior ao Alviverde e garantiu o direito de mandar o segundo e decisivo confronto da final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.