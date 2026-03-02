“Vimos mísseis”: jogadores espanhóis relatam tensão e fogem do Irã após bombardeios

Os bombardeios realizados por Estados Unidos e Israel na madrugada de sábado (28) alteraram a rotina de dois jogadores espanhóis que atuam na Primeira Divisão do Irã. Munir El Haddadi e Iván Sánchez deixaram o país, após cruzar a fronteira por terra, no domingo depois que o fechamento do espaço aéreo impediu a decolagem do voo que os levaria de volta à Espanha.

A tentativa inicial ocorreu ainda em território iraniano, quando ambos chegaram a embarcar, mas autoridades interromperam a operação por questões de segurança. A partir dali, os respectivos clubes dos atletas organizaram a saída por estrada até a divisa com a Turquia, onde se refugiaram antes de seguir viagem.

Sánchez descreveu o trajeto ao jornal “AS” e relatou a sequência da fuga: “Tivemos que desembarcar do avião. Depois meu clube nos providenciou transporte e segurança. Viajamos até a fronteira turco-iraniana. Foi uma viagem de doze horas”, e prosseguiu:

“Depois, pegamos um táxi por duas horas até a cidade turca de Van, até um aeroporto. Agora, estamos pegando um voo de Istambul para a Espanha. Vimos alguns mísseis de vez em quando, mas acabaram destruídos no espaço aéreo. No geral, conseguimos fazer uma boa viagem”, contou.

Deslocamento por terra

Já Munir publicou mensagem em que confirmou a evacuação e o deslocamento por terra.

“Quero agradecer a todos pelas mensagens e pela preocupação com a minha situação no Irã. O plano era sair do país de avião, mas fomos evacuados e não pudemos decolar. O clube me forneceu um carro para que eu pudesse sair do país por terra e, graças a isso, consegui cruzar a fronteira sem problemas. Agora estou em segurança na Turquia e chegarei à Espanha nas próximas horas”, disse El Haddadi.

Primeira Divisão do Irã

Conforme mencionado, os dois atletas atuam na elite iraniana. Munir defende o Esteghlal desde setembro do ano passado, enquanto Sánchez integra o Sepahan e está no país desde agosto. O conflito interferiu diretamente na logística dos clubes e afetou o calendário continental.

Aos 33 anos, Munir iniciou a formação na base do Atlético de Madrid, passou pelas categorias juvenis do Barcelona e se profissionalizou no clube catalão. Ele também atuou por Valencia e Sevilla, além de outras quatro equipes espanholas.

Sánchez, que tem a mesma idade, construiu trajetória com passagens por Almería, Albacete, Elche, Valladolid e Birmingham City antes de se transferir para o futebol iraniano.

No domingo (01), a Confederação de Futebol da Ásia adiou quatro partidas da Champions League da Ásia. A entidade também suspendeu o confronto entre Al-Wasl e Al-Nassr de Cristiano Ronaldo pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2.

