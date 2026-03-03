Fábio entra para seleto grupo de goleiros da história do Fluminense após defender pênalti decisivo

Herói da classificação do Fluminense à final do Campeonato Carioca, Fábio escreveu mais um grande capítulo na história tricolor. Afinal, o goleiro defendeu a cobrança de pênalti de Brenner no segundo tempo e teve papel decisivo para o Tricolor confirmar a vaga na decisão. Com a defesa, o camisa 1 entrou para o top 10 de arqueiros com mais defesas de pênaltis na história do clube.

“Foi um momento onde a dificuldade do jogo era nítida. Tivemos alguns momentos de oscilação e o Vasco soube jogar muito bem em cima disso. Aconteceu a penalidade e ali é o momento onde nós oramos muito. Naquele momento, estava orando para que pudesse ser direcionado e antever algum movimento para conseguir fazer a defesa. Mesmo ele (Brenner) batendo bem, consegui fazer a defesa”, disse Fábio.

Foi a oitava defesa de pênalti de Fábio, que igualou Fernando Henrique e Wellerson. Desde que chegou em 2022, Fábio ficou frente a frente com um adversário na marca da cal em 38 oportunidades. Na sua frente, aparecem nomes como Murilo e Kleber, com nove. O líder é o histórico goleiro Castilho, com 27 penalidades defendidas, seguido por Batatais (26) e Diego Cavalieri (20).

Com o empate, o Fluminense assegurou a vaga na final do Campeonato Carioca por causa do placar agregado, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0. Finalista pela sexta vez nos últimos sete anos, o Tricolor enfrentará o vencedor de Flamengo e Madureira. Na ida, o Rubro-Negro fez 3 a 0. O Time de Guerreiros volta a campo na quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Remo, fora de casa, pela 5ª rodada do Brasileirão.

