Santos busca aproveitar semana cheia para aperfeiçoar variações táticas

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos ganha algo raro neste início de temporada: tempo. Afinal, o clube terá uma semana livre de treinamentos antes de voltar a campo contra o Mirassol, no dia 10, às 21h30, no estádio Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde o retorno aos trabalhos, em janeiro, esta será apenas a segunda oportunidade em que o elenco contará com um período maior sem jogos. Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda já definiu a semana como estratégica para corrigir detalhes e acelerar processos dentro do grupo.

A última partida do Peixe aconteceu na quinta-feira (26/2), diante do Vasco, pelo Brasileirão. Após a reapresentação na sexta (27/2), o elenco recebeu três dias de folga e volta ao CT na terça-feira (03/3) para dar início a uma sequência de atividades mais longas e intensas.

Na avaliação de Vojvoda, os dias livres elevam a qualidade do trabalho e permitem algo que o calendário apertado normalmente não oferece.

“O trabalho continuará igual no CT, mas a diferença é que há jogadores que precisam treinar. Porque muitas vezes o jogador joga, recupera, recupera, pré-jogo e joga novamente. Recuperação, recuperação e joga. O futebol atual também precisa de momentos de treino para trabalhar outros tipos de qualidades. Talvez trabalhar a qualidade na força, trabalhar a qualidade na academia, trabalhar a qualidade em treinos mais longos”, disse o treinador.

O que o Santos deseja mudar na semana livre

Além do aspecto físico, a comissão técnica pretende usar a semana para ampliar o repertório tático da equipe. O curto espaço de tempo não permite Vojvoda testar outras alterações táticas.

“Nestes momentos eu posso treinar outros sistemas. Quando os jogos estão muito perto, o treino é praticamente pensando no jogo e não na variante que pode encontrar no time. Essa é a diferença tanto para comissão técnica quanto para jogadores”, completou.

Por fim, o período também será decisivo para o entrosamento dos reforços recentes. O volante Christian Oliva, anunciado no último sábado, começa agora sua adaptação completa ao método de trabalho. Já o atacante Moisés, contratado há quase três semanas, segue em processo de consolidação após disputar quatro partidas, com um gol e uma assistência.

