Técnico do Real Madrid admite ausência prolongada de Mbappé

Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, deixou claro: acompanha de perto a situação física de Kylian Mbappé embora reconheça que o atacante francês ainda é dúvida para o confronto contra o Manchester City, válido pelas oitavas de final da Champions.

Mbappé lida com dores no joelho esquerdo desde antes do Natal e, por conta disso, precisou ser afastado por tempo indeterminado na última semana. O clube opta por administrar a lesão com períodos de descanso, o que já resultou em ausências importantes — como na derrota para o City em dezembro, pela semifinal da Supercopa da Espanha, e também na vitória sobre a Real Sociedad, em janeiro, pelo Campeonato Espanhol.

Apesar de não haver um boletim médico oficial por parte do Real Madrid detalhando o problema, Arbeloa admitiu que a recuperação não será rápida. Segundo ele, a ausência do craque “não se resolverá em poucos dias, mas será mais prolongada”.

“Para nós está muito claro o que está errado e o que queremos agora. É que (Mbappé) se recupere totalmente do desconforto, para que possa voltar a ficar 100%, com total confiança e segurança”, afirmou o comandante.

O calendário dos merengues é apertado: após receber o Getafe nesta segunda-feira (2), por LaLiga, o time encara o Celta de Vigo na sexta-feira e, logo depois, recebe o Manchester City no Santiago Bernabéu, no dia 11 de março. Três dias mais tarde, enfrenta o Elche, antes da partida decisiva em Manchester, marcada para 17 de março.

Arbeloa evitar falar em riscos no Real Madrid

Ao ser perguntado se Mbappé estaria de volta para enfrentar os ingleses, Arbeloa evitou dar certezas:

“Veremos dia a dia. Ele verá como se sente, como se recupera e evolui. No momento, é melhor não dar um prazo. Vamos ver como ele se sente e, com base nisso, decidiremos. Queremos que ele retorne 100% e, quando isso acontecer, ele estará de volta”.

Por fim, o treinador descartou a hipótese de que Mbappé ou outros jogadores possam evitar riscos durante a temporada pensando apenas na Copa do Mundo.

“Dei tudo de mim pelo meu clube quando jogava, e depois dei tudo de mim quando estava na seleção. Não entendo jogadores que poupam energia, que não se entregam de corpo e alma, que pensam em fazer qualquer coisa que não seja dar tudo de si pelo Madrid. Será assim nos próximos meses. Não há melhor maneira de chegar a uma Copa do Mundo do que ter um bom desempenho pelo seu clube”, encerrou.

Na tabela de LaLiga, o Real Madrid segue na perseguição ao Barcelona, que ampliou a vantagem para quatro pontos após vencer o Villarreal por 4 a 1 no sábado.

