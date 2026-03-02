Diretor do São Paulo critica VAR e vê erro decisivo na semifinal contra o Palmeiras

A eliminação do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista ainda ecoa nos bastidores. Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na Arena Crefisa Barueri, o executivo de futebol Rui Costa fez duras críticas ao uso do VAR, sobretudo pela não marcação de um pênalti em toque de mão do zagueiro Gustavo Gómez, quando o Tricolor perdia por 1 a 0.

Em rápida entrevista coletiva antes da fala do técnico Hernán Crespo, Rui fez questão de separar responsabilidades. Ele isentou a árbitra Daiane Muniz de culpa direta e direcionou o protesto à atuação do árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. Na visão do dirigente, ele deveria ter recomendado a revisão do lance.

“Nesta semana eu estive na Federação Paulista para uma reunião técnica e, por coincidência, a Daiane ficou na minha frente na mesa. Nós almoçamos juntos. E eu disse o seguinte: ‘Eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League’. Uma arbitragem madura, respeitando o timing de jogo. Eu acredito que, hoje, ela fez algo muito parecido com isso, portanto não é uma reclamação que visa atingir uma árbitra que eu e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho.”

Na sequência, o dirigente reforçou que o problema não foi a decisão de campo, mas a ausência de intervenção do VAR em um lance que considera objetivo.

“Porém, ela não está sozinha. Futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio de verificar cinco vezes, dez vezes, 70 vezes… Nas 70 vezes seria pênalti.”

Falha do VAR em um confronto de peso

Rui Costa também destacou o peso do erro em um confronto decisivo, disputado em jogo único. Para ele, em partidas desse porte, a arbitragem passa a ter papel ainda mais relevante.

“Obviamente, em um jogo como este, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, em um momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem passa a ser relevante.”

O executivo revelou ainda que, no congresso técnico, não houve qualquer orientação para que o VAR fosse menos intervencionista. Por isso, reforçou que a não marcação do pênalti não se enquadra em uma questão interpretativa.

“Isso prejudicaria o uso da ferramenta. Isso é um princípio do VAR ser pouco intervencionista. Poderia se discutir o Bobadilla, eu vi o lance oito vezes. Mas o lance da mão não é de interpretação. É regra. Ele abriu o braço e é pênalti. Se tiver que marcar sete pênaltis porque ele abriu o braço, tem que marcar. Não houve nenhuma recomendação que o VAR mudaria sua interpretação e atuações.”

A queda do São Paulo no Estadual

Após o lance reclamado, o Palmeiras ampliou com Flaco López e abriu 2 a 0. O São Paulo só reagiu no fim, com Calleri, em cobrança de pênalti assinalada após falta em que Marlon Freitas atingiu o pescoço de Bobadilla.

Mesmo assim, Rui Costa voltou a frisar que sua manifestação não se resume ao resultado final, mas ao impacto direto do erro no andamento do jogo.

“Não acho que reclamar de arbitragem deve ser algo banalizado. Arbitragem é humana, sempre teremos erros. É difícil não ter erros. Não estou reclamando da arbitragem porque perdi o jogo. Estou reclamando porque o jogo estava equilibrado e naquele momento se marca aquele pênalti que é evidente, eu não estaria aqui hoje, talvez estivesse falando sobre a final. Houve um erro definitivo no processo e perdemos o jogo por 2 a 1. O erro de hoje não tem qualquer tipo de justificativa. A não utilização do VAR não tem nenhuma justificativa.”

Com a eliminação no Paulistão, o São Paulo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no dia 12, às 20h, contra a Chapecoense, pela quinta rodada da competição. O Tricolor ocupa a vice-liderança, atrás justamente do Palmeiras, com três vitórias, um empate e dez pontos somados.

