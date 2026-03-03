ASSINE JÁ!
Jogada10

Brenner sofre com críticas, mas recebe apoio interno no Vasco

Brenner sofre com críticas, mas recebe apoio interno no Vasco
Brenner sofre com críticas, mas recebe apoio interno no Vasco -

Brenner voltou a sofrer com críticas da torcida após a eliminação do Vasco diante do Fluminense. Afinal, o atacante perdeu o pênalti que poderia ter garantido o Cruz-Maltino na final contra Flamengo ou Madureira. Dessa forma, ele voltou a ser alvo dos torcedores, algo que já ocorreu em outras partidas. Contudo, mesmo com a penalidade perdida, o jogador continua com respaldo internamente.

Desde a sua chegada, Brenner tem oscilado dentro de campo. Já nos primeiros jogos, o atacante sofreu com vaias da torcida. No empate com a Chapecoense, em São Januário, o jogador perdeu cinco chances claras. Dessa forma, teve influência direta no tropeço. Depois, ele marcou pela primeira vez na vitória sobre o Botafogo. Mas continuou sob desconfiança da torcida. Apesar disso, ele ainda tem respaldo interno.

“Tinha dois jogadores para bater: o Puma (Rodríguez) e o Brenner. Acho que eles acabaram decidindo pelo Brenner. Foi escolha dele. O Brenner acabou perdendo pênalti, mas acredito que fez uma boa partida, talvez a melhor dele desde que chegou aqui”, disse o auxiliar permanente Bruno Lazaroni, que saiu em defesa do atacante.

Contratado no início deste ano, Brenner chegou com a responsabilidade de substituir Rayan, negociado com o Bournemouth, da Inglaterra. O atacante custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) junto a Udinese, da Itália. O jogador, aliás, recebeu o aval do técnico Fernando Diniz, que foi demitido na última semana após a derrota para o Fluminense, no jogo de ida da semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas