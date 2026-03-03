Brenner sofre com críticas, mas recebe apoio interno no Vasco

Brenner voltou a sofrer com críticas da torcida após a eliminação do Vasco diante do Fluminense. Afinal, o atacante perdeu o pênalti que poderia ter garantido o Cruz-Maltino na final contra Flamengo ou Madureira. Dessa forma, ele voltou a ser alvo dos torcedores, algo que já ocorreu em outras partidas. Contudo, mesmo com a penalidade perdida, o jogador continua com respaldo internamente.
Desde a sua chegada, Brenner tem oscilado dentro de campo. Já nos primeiros jogos, o atacante sofreu com vaias da torcida. No empate com a Chapecoense, em São Januário, o jogador perdeu cinco chances claras. Dessa forma, teve influência direta no tropeço. Depois, ele marcou pela primeira vez na vitória sobre o Botafogo. Mas continuou sob desconfiança da torcida. Apesar disso, ele ainda tem respaldo interno.
“Tinha dois jogadores para bater: o Puma (Rodríguez) e o Brenner. Acho que eles acabaram decidindo pelo Brenner. Foi escolha dele. O Brenner acabou perdendo pênalti, mas acredito que fez uma boa partida, talvez a melhor dele desde que chegou aqui”, disse o auxiliar permanente Bruno Lazaroni, que saiu em defesa do atacante.
Contratado no início deste ano, Brenner chegou com a responsabilidade de substituir Rayan, negociado com o Bournemouth, da Inglaterra. O atacante custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) junto a Udinese, da Itália. O jogador, aliás, recebeu o aval do técnico Fernando Diniz, que foi demitido na última semana após a derrota para o Fluminense, no jogo de ida da semifinal.
