Botafogo negocia retorno do atacante Junior Santos

Sem espaço no Atlético, o atacante Júnior Santos negocia retorno ao Botafogo. Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, o jogador foi liberado para procurar um novo clube. Dessa forma, o Glorioso manifestou interesse e avançou nas conversas para contratá-lo, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Júnior Santos foi o maior investimento do Atlético em 2025. Afinal, o atacante custou cerca de R$ 48 milhões. Contudo, o atacante não conseguiu se firmar e repetir o desempenho do Botafogo. Desde que chegou ao clube mineiro, ele disputou 28 jogos, marcou somente dois gols e deu uma assistência.

No fim de setembro do ano passado, Júnior Santos sofreu uma lesão no púbis com ruptura do tendão adutor da coxa direita e passou por cirurgia. Dessa forma, voltou a treinar com bola somente em janeiro e ainda não entrou em campo em 2026. O atacante foi relacionado pela última vez no dia 14 de fevereiro, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

No Botafogo, Júnior Santos viveu o melhor momento da sua carreira. Afinal, fez parte do time campeão do Brasileirão e Libertadores, em 2024. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu oito assistências. Aliás, um dos gols foi contra o próprio Atlético, na final da Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.