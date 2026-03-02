ASSINE JÁ!
Jogada10

Venda de André ao Milan pode avançar mesmo sem assinatura presidencial no Corinthians

Venda de André ao Milan pode avançar mesmo sem assinatura presidencial no Corinthians
Venda de André ao Milan pode avançar mesmo sem assinatura presidencial no Corinthians -

A transferência do volante André para o Milan ainda não está concluída em sua totalidade pelo Corinthians. Mesmo assim, o negócio segue vivo e pode ser efetivado independentemente da assinatura do presidente Osmar Stabile.

De acordo com informações da “Espn”, o clube italiano entende estar juridicamente respaldado. A segurança se apoia, sobretudo, na troca de minutas contratuais e no fato de que parte relevante da documentação já foi assinada pelo departamento jurídico alvinegro. Além disso, há registros de e-mails enviados pelo próprio Corinthians que reforçam o avanço do acordo.

Nesse contexto, o entendimento jurídico gira em torno do conceito de proposta vinculante. Este é o instrumento formal que estabelece compromisso entre as partes e obriga o cumprimento das condições previamente acordadas, como valores, prazos e percentuais envolvidos na transação.

Caso Stabile mantenha a decisão de não assinar o contrato nos próximos dias, o Milan avalia recorrer à Fifa para tentar garantir a conclusão do negócio. O clube italiano já tem um acordo alinhado com o jogador para um vínculo de cinco temporadas, com validade até 2031.

A proposta do Milan ao Corinthians

Após cerca de duas semanas de negociações, os italianos ajustaram todos os detalhes financeiros da operação, cujo montante pode chegar a 17 milhões de euros. A estrutura prevê três parcelas, sendo 15 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, referentes a 70% dos direitos econômicos do atleta, fatia que pertence exclusivamente ao Corinthians.

Os outros 30% estão ligados ao próprio jogador. O meia, aliás, aceitou abrir mão desse valor para agilizar o processo e viabilizar a viagem à Itália para exames médicos. A mudança definitiva, porém, está prevista apenas para depois da Copa do Mundo.

No pacote negociado, o Corinthians ainda garantiu o direito a 20% de participação em uma eventual mais-valia em futura venda do volante.

Aos 19 anos, André se consolidou como um dos principais nomes do elenco corintiano. O jovem ganhou espaço na reta final da última temporada e, desde então, assumiu a titularidade sob o comando de Dorival Júnior. Além disso, se tornou peça central do time e ativo valorizado no mercado internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas