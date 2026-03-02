Venda de André ao Milan pode avançar mesmo sem assinatura presidencial no Corinthians

A transferência do volante André para o Milan ainda não está concluída em sua totalidade pelo Corinthians. Mesmo assim, o negócio segue vivo e pode ser efetivado independentemente da assinatura do presidente Osmar Stabile.

De acordo com informações da “Espn”, o clube italiano entende estar juridicamente respaldado. A segurança se apoia, sobretudo, na troca de minutas contratuais e no fato de que parte relevante da documentação já foi assinada pelo departamento jurídico alvinegro. Além disso, há registros de e-mails enviados pelo próprio Corinthians que reforçam o avanço do acordo.

Nesse contexto, o entendimento jurídico gira em torno do conceito de proposta vinculante. Este é o instrumento formal que estabelece compromisso entre as partes e obriga o cumprimento das condições previamente acordadas, como valores, prazos e percentuais envolvidos na transação.

Caso Stabile mantenha a decisão de não assinar o contrato nos próximos dias, o Milan avalia recorrer à Fifa para tentar garantir a conclusão do negócio. O clube italiano já tem um acordo alinhado com o jogador para um vínculo de cinco temporadas, com validade até 2031.

A proposta do Milan ao Corinthians

Após cerca de duas semanas de negociações, os italianos ajustaram todos os detalhes financeiros da operação, cujo montante pode chegar a 17 milhões de euros. A estrutura prevê três parcelas, sendo 15 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, referentes a 70% dos direitos econômicos do atleta, fatia que pertence exclusivamente ao Corinthians.

Os outros 30% estão ligados ao próprio jogador. O meia, aliás, aceitou abrir mão desse valor para agilizar o processo e viabilizar a viagem à Itália para exames médicos. A mudança definitiva, porém, está prevista apenas para depois da Copa do Mundo.

No pacote negociado, o Corinthians ainda garantiu o direito a 20% de participação em uma eventual mais-valia em futura venda do volante.

Aos 19 anos, André se consolidou como um dos principais nomes do elenco corintiano. O jovem ganhou espaço na reta final da última temporada e, desde então, assumiu a titularidade sob o comando de Dorival Júnior. Além disso, se tornou peça central do time e ativo valorizado no mercado internacional.

