Madureira x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Flamengo já tem mais uma decisão pela frente na temporada. Nesta segunda-feira (2/3), o Rubro-Negro reencontra o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Na ida, o time de Filipe Luís venceu por 3 a 0 e abriu uma elástica vantagem no confronto, deixando o Flamengo confortável para confirmar a vaga na decisão do Estadual. Com o placar, o Flamengo pode perder até mesmo por dois gols de diferença que está na final. Quem avançar jogará a final com o Fluminense.

Este jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que começará a sua transmissão a partir das 19h30 (horário de Brasília), com seu tradicional pré-jogo, que estará sob o comando de Filipe Souza, que também estará na narração.