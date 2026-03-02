Apesar de série invicta, Tite busca respaldo da torcida do Cruzeiro

Apesar da sequência positiva de seis jogos sem derrota, o Cruzeiro comandado por Tite ainda não conquistou a confiança plena da torcida. No último sábado (28), o time celeste avançou à decisão do Campeonato Mineiro ao vencer o Pouso Alegre por 1 a 0, no Mineirão. O resultado, porém, não foi suficiente para dissipar as críticas ao trabalho do experiente treinador.

A invencibilidade atual começou após a derrota de virada para o Coritiba, em 5 de fevereiro. Desde então, o Cruzeiro somou quatro vitórias e dois empates. Ainda assim, parte da torcida segue insatisfeita. Antes da semifinal, representantes de uma das principais torcidas organizadas estiveram na Toca da Raposa II e exigiram mudanças, chegando a pedir a saída de Tite.

O técnico, contudo, tratou o episódio com naturalidade. Afirmou que a pressão faz parte da rotina da profissão e que sempre conviveu com esse tipo de cobrança ao longo da carreira.

“É atividade profissional. Foi assim em todos os clubes por onde eu passei, inclusive nos momentos difíceis. Tenho respeito pelo cargo e pela instituição. A conversa foi educada com os integrantes da torcida e teve como foco aquilo que o Cruzeiro precisa”, afirmou o comandante celeste.

O desgaste com os torcedores já vinha se acumulando. No empate por 1 a 1 contra o Corinthians, também no Mineirão, Tite foi alvo de vaias e ouviu gritos pedindo sua saída ao fim da partida.

Números da temporada

Em 2026, sob o comando de Tite, o Cruzeiro disputou 14 jogos: conquistou sete vitórias, empatou duas vezes e sofreu cinco derrotas.

