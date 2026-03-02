IFFHS coloca Flamengo entre os três melhores do mundo dos últimos 5 anos

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou nesta semana o ranking dos melhores times do mundo nos últimos cinco anos. Dessa forma, com base no desempenho das últimas cinco temporadas, o Flamengo apareceu no terceiro lugar, atrás apenas do Real Madrid, da Espanha, e do Manchester City, da Inglaterra.

Nos últimos cinco anos, o Flamengo foi o maior vencedor do futebol brasileiro. Ao todo, conquistou 10 títulos. Foram três Cariocas e duas Libertadores, Supercopas do Brasil e Copa do Brasil, além de um Brasileirão. No ano passado, aliás, o Rubro-Negro conquistou quatro títulos: Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão.

Além do Flamengo, outros clubes brasileiros aparecem entre os 50 melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos. O Palmeiras, aliás, aparece no top 5, em quinto lugar, atrás do PSG, da França. Os outros brasileiros na lista são: Atlético em 14º; Fluminense em 18º; São Paulo em 25º; Corinthians em 38º e o Internacional em 40º.

No top 10, os times europeus dominaram a lista. Afinal, o Real Madrid, da Espanha, lidera, seguido pelo Manchester City, da Inglaterra. Além deles, o PSG, da França, é o quarto, seguido por Bayern de Munique, da Alemanha, em sexto; Inter de Milão, da Itália, em sétimo; Chelsea, da Inglaterra, em oitavo; Barcelona, da Espanha, em nono, e Liverpool, da Inglaterra, em décimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.