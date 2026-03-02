Dono do Chelsea revela: contratou Cucurella para bloquear investida do City

Todd Boehly, líder do consórcio que comprou o Chelsea em 2022, revelou um detalhe curioso sobre a chegada de Marc Cucurella ao clube londrino. Segundo o empresário americano, a contratação do lateral-esquerdo espanhol só aconteceu porque o Manchester City havia demonstrado interesse no jogador — até então, Boehly sequer o conhecia.

“Me vi preso como diretor esportivo interino durante todo o verão, sem a menor ideia do que definia um bom jogador de futebol. Mas eu sabia que se o Manchester City queria Marc Cucurella, eu também queria”, admitiu Boehly ao jornal francês L’Équipe.

Cucurella foi oficializado como reforço dos Blues em agosto de 2022, em uma negociação avaliada em 65 milhões de euros (R$ 347 milhões na época). O defensor havia se destacado no Brighton, onde atuava desde 2021, após deixar o futebol espanhol.

Dois anos depois, em 2024, o lateral conquistou um dos maiores feitos de sua carreira: o título da Eurocopa com a seleção da Espanha. A temporada de 2022 também ficou marcada pela mudança de comando nos bastidores do Chelsea, com a aquisição do clube pela BlueCo.