Novorizontino descarta vender mando de campo em final contra o Palmeiras

O Novorizontino não abre mão de decidir a final do Campeonato Paulista de 2026 diante do seu torcedor. Com melhor campanha em relação ao Palmeiras, o Tigre assegurou o mando do segundo jogo da decisão no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A confirmação partiu do próprio presidente do clube, em entrevista rápida à ESPN. Assim, a partida de ida será disputada na Arena Barueri, enquanto o confronto decisivo acontece no interior paulista. A Federação Paulista de Futebol ainda vai oficializar datas e horários, mas a tendência é que os jogos ocorram na quarta-feira, dia 4, e no domingo, dia 8.

Líder da fase classificatória, o Novorizontino somou 16 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, mas levou vantagem nos critérios de desempate. No mata-mata, a equipe mostrou força como mandante e construiu sua vaga na final com vitórias em casa. Primeiro, eliminou o Santos nas quartas de final, por 2 a 1. Depois, superou o Corinthians na semifinal, por 1 a 0, novamente em Novo Horizonte.

Em busca de um título inédito, o Tigre volta a disputar a final do Paulistão após 36 anos. A última vez foi em 1990, quando acabou derrotado pelo Bragantino na chamada “final caipira”, decidida na prorrogação. Agora, empurrado por sua torcida, o Novorizontino tenta escrever um novo capítulo de sua história no futebol paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.