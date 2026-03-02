Lenda do futebol francês cobra Endrick: “Deveria fazer a diferença”

Endrick fez a sua parte, mas não foi o suficiente na visão de Alain Giresse. A lenda do futebol francês, que brilhou na Copa do Mundo de 1982, cobrou o atacante brasileiro e defendeu que ele deveria ter sido mais decisivo na derrota do Lyon diante do Olympique de Marselha, neste domingo (1º), pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Assim, na visão dele, faltou algo a mais para o camisa 9.

“Você tem jogadores como o Endrick. Ele é apresentado como um jogador de outra dimensão. Ainda quero mais. Nesse tipo de jogo, ele deveria fazer a diferença. Ele teve uma oportunidade magnífica quando tentou um passe alto muito difícil. Jogadores desse nível precisam finalizar em partidas importantes”, disse Alain Giresse.

Apesar de não ter marcado gols, Endrick teve boa atuação na derrota do Lyon diante do Olympique de Marselha por 3 a 2. O atacante brasileiro deu duas assistências para os gols marcados por Tolisso e Rémi Himbert. Dessa forma, ele chegou a nove participações em gols em oito jogos disputados pela equipe francesa. Assim, superou o seu número pelo Real Madrid (sete participações em 40 partidas).

Empresto pelo Real Madrid, da Espanha, até o fim da temporada, Endrick começou bem no Lyon. Sem espaço sob o comando de Xabi Alonso, demitido pouco após sua saída, o atacante buscou receber mais minutos para seguir com chances de disputar a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, viu a oportunidade no Lyon. Desde a sua chegada, soma cinco gols e quatro assistências em oito jogos.

