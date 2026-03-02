ASSINE JÁ!
Palmeiras vai mandar jogo da final do Paulistão em Barueri

O Palmeiras vai mandar o jogo de ida da final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino na Arena Crefisa Barueri, nesta quarta-feira (04/3). A definição será oficializada no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, marcado para o meio dia desta segunda-feira (02/3).

Nos bastidores, o clube tentou viabilizar o retorno ao Allianz Parque para a decisão. A ideia passava por jogar em casa, com maior capacidade de público e potencial de arrecadação. No entanto, a avaliação interna apontou falta de tempo hábil para concluir a troca do gramado e, sobretudo, para realizar testes antes da final.

Atualmente, a instalação da cortiça segue em andamento. Depois disso, ainda seriam necessários o nivelamento do campo, a pintura e a colocação das traves. Sem a etapa de testes, o Palmeiras considerou o risco elevado. Além disso, a venda de ingressos precisa estar sendo iniciada já nesta segunda-feira, o que inviabiliza mudanças de última hora.

Como fez campanha superior ao longo do Estadual, o Novorizontino terá o mando do segundo jogo. Se a situação fosse inversa, a chance de o Palmeiras decidir no Allianz seria maior, segundo a leitura do clube.

A partida em Barueri acontece nesta quarta, em horário ainda vai estar sendo confirmado pela FPF durante o Conselho Técnico. O duelo de volta está previsto para domingo, em Novo Horizonte, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

