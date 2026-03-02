Semifinal do Paulistão leva à prisão de foragidos; programa estadual atinge 100 jogos

A semifinal do Paulistão 2026 entre Palmeiras e São Paulo registrou três prisões ainda nos acessos da Arena Barueri, no último domingo (1). De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, os homens, de 31, 32 e 46 anos, estavam foragidos da Justiça e foram identificados pelo sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista.

O dado ganha peso quando se observa o histórico da operação. Isso porque trata-se da centésima partida fiscalizada pelo programa em partidas estaduais. Desde que começou a funcionar em jogos de futebol, o sistema já levou à prisão de 270 pessoas com mandados em aberto.

O funcionamento ocorre por cruzamento automático das imagens captadas nas entradas dos estádios com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Quando o sistema aponta correspondência, equipes policiais recebem o alerta, realizam a abordagem e confirmam a pendência judicial antes de efetuar a prisão.

Prisões em Palmeiras x São Paulo

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) não detalhou como as detenções ocorreram durante o clássico. Informou apenas que mantém parceria com estádios para monitorar frequentadores com débitos judiciais que variam da falta de pagamento de pensão alimentícia a crimes de maior gravidade, como homicídio.

Em 100 jogos acompanhados, mais de dois milhões de torcedores passaram pelo reconhecimento facial nas catracas. A estrutura que sustenta o sistema envolve quase 100 mil câmeras, incluindo leitores de placas, dispositivos de identificação facial e equipamentos de vídeo em tempo real.

Para a secretaria, a tecnologia amplia a capacidade operacional das forças policiais e restringe a mobilidade de pessoas procuradas pela Justiça em grandes eventos. O secretário Osvaldo Nico Gonçalves resumiu o objetivo da iniciativa.

“O Muralha Paulista usa tecnologia para potencializar a capacidade das forças policiais cumprirem mandados de prisão e tirar criminosos de circulação. Cada alerta confirmado representa uma prisão legalmente fundamentada e mais segurança para a população”, afirmou.