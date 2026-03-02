ASSINE JÁ!
Jogada10

Fluminense faz oferta e corre para fechar com atacante do Lanús, da Argentina

Fluminense faz oferta e corre para fechar com atacante do Lanús, da Argentina
Fluminense faz oferta e corre para fechar com atacante do Lanús, da Argentina -
Tricolor colocou na mesa uma proposta de 10 milhões de dólares (R$ 51,3 milhões) por Rodrigo Castillo e negócio avança
As mais lidas
    Recomendadas