Mercado da bola desta segunda (2/3): Flu se aproxima de atacante, e Renato recusa Vasco

A janela de transferências está em suas últimas movimentações, já que fecha nesta terça-feira (3). Em busca de centroavante, o Fluminense avançou para contratação de Rodrigo Castillo, do Lanús. Por outro lado, o Vasco segue em busca de um treinador e escutou a recusa de Renato Gaúcho. Outro carioca, o Botafogo está perto de repatriar o atacante Júnior Santos, enquanto o Corinthians vê incertezas sobre saída de André para o Milan. Veja mais do mercado da bola desta segunda-feira (2).

Rodrigo “carrasco” Castillo

O atacante do Lanús, que marcou dois gols na Recopa contra o Flamengo, já caiu nas graças do torcedor mesmo sem vestir a camisa. Diante das boas atuações, o Tricolor está perto de contratar o Rodrigo Castillo. O Flu trabalha nos detalhes finais para adquirir 100% dos direitos econômicos do atacante, de 27 anos. Embora os clubes mantenham sigilo sobre os valores, a tendência é de que o acordo seja fechado em torno dos US$ 10 milhões (R$ 51,4 milhões), cifra pretendida pela equipe argentina.

Além disso, o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Julián Millán, do Nacional-URU. O valor da transferência gira em torno dos US$ 5 milhões (R$ 25.6 milhões) com o clube uruguaio tendo 10% da mais-valia de um futuro negócio. No entanto, o Tricolor corre contra o tempo para agilizar as contratações.

Negociações esfriam

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco quer definir o treinador que comandará a equipe no restante da temporada. Diante disso, o Cruz-Maltino tinha Renato Gaúcho como nome mais provável para assumir o cargo. No entanto, ele recusou a proposta da diretoria vascaína, de acordo com a ESPN.

A oferta era de um salário total de R$ 1,2 milhão, com o treinador sendo responsável por pagar sua comissão técnica. Para tentar viabilizar a negociação, o treinador chegou a abrir mão de levar um preparador físico e um treinador de goleiros para o cruzmaltino, trabalhando apenas com dois auxiliares. Porém, não houve acordo sobre os valores.

De volta?

Sem espaço no Atlético, o atacante Júnior Santos negocia retorno ao Botafogo. Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, o jogador foi liberado para procurar um novo clube. Dessa forma, o Glorioso manifestou interesse e avançou nas conversas para contratá-lo.

A ideia do Botafogo é que ele chegue por empréstimo para recuperar a forma física. O objetivo, aliás, é que o Galo siga responsável pelo pagamento dos salários do jogador.

Júnior Santos foi o maior investimento do Atlético em 2025. Afinal, o atacante custou cerca de R$ 48 milhões. Contudo, o atacante não conseguiu se firmar e repetir o desempenho do Botafogo.

Virou novela

A transferência do volante André para o Milan ainda não está concluída em sua totalidade pelo Corinthians. Mesmo assim, o negócio segue vivo e pode ser efetivado independentemente da assinatura do presidente Osmar Stabile, que recuou diante da negociação.

O clube italiano entende estar juridicamente respaldado. A segurança se apoia, sobretudo, na troca de minutas contratuais e no fato de que parte relevante da documentação já foi assinada pelo departamento jurídico alvinegro. Além disso, há registros de e-mails enviados pelo próprio Corinthians que reforçam o avanço do acordo.

