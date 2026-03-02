Alan Patrick, do Internacional, não joga a toalha na final do Gauchão

O jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho foi um pesadelo para o Internacional. Fora de casa, o Colorado foi derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio, em um jogo marcado pela expulsão de Bernabei e por reclamações da equipe com a arbitragem de Anderson Daronco.

O resultado deste domingo complicou as chances de título do Internacional, uma vez que a equipe terá que vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para ganhar no tempo regulamentar, o Inter teria que superar o rival por quatro gols de diferença.

Alan Patrick, principal jogador do Internacional, no entanto, não jogou a toalha na decisão. O camisa 10 colorado admitiu a derrota dura e a dificuldade da partida, mas mostrou confiança no potencial da equipe para reverter a decisão no Beira-Rio.

“Acho que a nossa conversa interna já é pensando nisso. Fica difícil de absorver tudo. É uma derrota dura. Mas no futebol tudo é possível. Nós vamos estar na nossa casa, já mostramos a nossa força, o que podemos fazer e essa remobilização que nós vamos buscar nessa semana para no próximo domingo a gente ir em busca e reverter esse placar. E é claro que acreditamos que podemos tornar uma noite históricae com desfecho muito feliz para nós”, disse o jogador para a Zero Hora.

Análise do craque

Na Arena, o Internacional não conseguiu desenvolver um grande atuação. Mesmo no onze contra onze, o Inter já não fazia uma boa partida e a situação degringolou quando Bernabei foi expulso. Após o vermelho o lateral, o Grêmio deslanchou e marcou os três gols sem resposta.

“Eu acho que temos que reconhecer que não foi a atuação, a partida que gostaríamos e como planejamos. O resultado não foi o que planejamos. E é claro que tem detalhes que temos que analisar, comportamentos, as tomadas de decisões, de fazer uma falta ou outra, enfim. De cabeça fria a gente vai fazer análise. Temos a semana para para ver o que fizemos e o que temos que melhorar para, na nossa casa, a gente voltar o nível de atuação que a gente vem apresentando. E é nisso que nós acreditamos. Acho que foi um dia atípico”, analisou Alan Patrick.

