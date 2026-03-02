Flamengo decide encerrar janela sem contratar centroavante

O Flamengo decidiu encerrar a janela de transferências sem contratar o centroavante solicitado pelo técnico Filipe Luís. Afinal, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para encontrar o perfil desejado pelo treinador, além de ficar com o orçamento limitado após a contratação de Lucas Paquetá. Dessa forma, restando cerca de 24 horas para o fechamento, o clube não fará esforços, segundo o “ge”.

Houve um desentendimento entre o diretor de futebol José Boto e o técnico Filipe Luís, que não chegaram a um consenso por nomes que poderiam ser contratados. Dessa forma, houve uma pequena crise interna. Além disso, há um descontentamento no elenco, já que Pedro é o único centroavante e não tem sido titular com o treinador, que deseja jogadores com características diferentes no ataque.

Desde a abertura da janela, o Flamengo fez movimentações em busca de reforços para o ataque. O principal nome foi Kaio Jorge, do Cruzeiro. Contudo, não houve acordo com o clube mineiro. O Rubro-Negro, aliás, também iniciou conversas com Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, e o argentino Taty Castellanos, que estava na Lazio, da Itália, e fechou com West Ham, da Inglaterra.

Dessa forma, o Flamengo conta apenas com Pedro e Wallace Yan no elenco para o ataque. O segundo, aliás, quase acertou com o Bragantino nesta janela de transferências, mas não houve um acordo entre os clubes. O atacante chegou a se apresentar no clube paulista, mas houve um impasse de última hora entre os clubes.

