Vini Jr vive grande fase e ganha força por renovação no Real Madrid

Em alta nas últimas partidas, com seis gols marcados nos últimos cinco jogos, Vini Jr recuperou o melhor futebol e mudou o cenário sobre seu futuro no Real Madrid. A diretoria, que antes demonstrava resistência, agora dá sinais de que pode atender às pedidas do atacante para renovar o contrato.

LEIA MAIS: Lenda do futebol francês cobra Endrick: “Deveria fazer a diferença”

As primeiras conversas, ainda em 2025, não terminaram em acordo e acabaram interrompidas, o que abriu espaço para especulações sobre uma possível saída. O principal entrave era o salário: o brasileiro queria receber 30 milhões de euros (R$ 182 milhões) por temporada, patamar semelhante ao de Kylian Mbappé. Num primeiro momento, o clube não concordou com o valor. Além disso, atuações abaixo do esperado no início da temporada e um desentendimento com o técnico Xabi Alonso aumentaram a pressão.

Mesmo assim, a ideia de deixar Madri nunca foi prioridade para o jogador. Internamente, o entendimento também é de que a permanência interessa às duas partes. De acordo com o jornal AS, o clima hoje é de alinhamento.

O clube mantém diálogo constante com os representantes de Vini Jr e acredita que a renovação será encaminhada no momento oportuno, estendendo o vínculo além de 2027.

Por ora, porém, o foco está em campo. O atacante concentra energias na briga pelo título da La Liga e na disputa da Champions. Com a Copa do Mundo no meio do ano, a tendência é que qualquer avanço nas tratativas aconteça apenas no início da próxima temporada europeia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.