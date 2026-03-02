Barboza cita experiência de Anselmi no Equador para superar Barcelona

O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira (3), às 21h30, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela terceira fase preliminar da Libertadores. Antes do duelo, o capitão do time, Alexsander Barboza cita dificulde da competição e mostra alívio pela partida não ter altitude, como aconteceu contra o Nacional Potosí na fase anterior. Além disso, também citou experiência de Martín Anselmi no Indepediente Del Valle.

“(Anselmi) trabalhou no Equador, então contou um pouco de sua experiência, sobre como é jogar lá, conhece os jogadores e vamos tentar utilizar essa vantagem para ganhar o jogo. Vamos com essa mentalidade. É Libertadores, são 180 minutos, mas o Botafogo tem que ganhar. Não dá para recuar. O time é feito para isso”, disse a “BotafogoTV”.

“Muito (importante não ter altitude). A gente passou mal na Bolívia, a altitude era muito. Eu não consigo dormir bem, antes do jogo em Potosí, eu dormi três, quatro horas. Todos jogadores passaram por alguma situação, é difícil pois o corpo não está adaptado”, disse.

Liderança no Botafogo

Ainda entrevista, Barboza também comentou sobre sua liderança dentro de campo. Ele expressou que vai cobrar, mas também será cobrado caso haja necessidade.

“São os melhores times do continente, o nível da competição é maior. Você precisa do melhor de cada. Tento fazer minha parte. Me considero um cara com personalidade, sou uma boa pessoa, mas tenho personalidade para cobrar. Sabem que sou de boa, mas se tenho que cobrar, vou cobrar. Assim com podem me cobrar, não ficarei chateado. É preciso o melhor de cada. Tento dar o melhor e ajudar na liderança.”

Em busca da vaga na fase de grupos, o Botafogo já eliminou o Nacional Potosí, da Bolívia, na segunda fase preliminar. Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil superou o Argentinos Juniors. A Conmebol sorteará os grupos no dia 18 de março, e a fase será de 7 de abril a 28 de maio. A grande final será no dia 28 de novembro.

