Mallorca, da Espanha, veta saída de lateral para o Botafogo

O Botafogo não recebeu uma notícia positiva no mercado da transferência. O Mallorca, da Espanha, não vai liberar o lateral-esquerdo Johan Mojica, de 27 anos, ao Glorioso por não ter reposição para o setor, já que a janela espanhola está fechada. O novo treinador, Martín Demichelis, também quer a permanência do jogador. A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo.

Mojica chegou ao futebol europeu vindo do Deportivo Cali em 2013 e jogou por Valladolid, Rayo Vallecano, Girona, Elche, Villarreal e Osasuna. Na seleção da Colômbia, ele, aliás, assumiu a posição na ponta esquerda durante o período do técnico Néstor Lorenzo.

O lateral-esquerdo de 33 anos, que já soma três assistências nesta temporada, tem contrato com o Mallorca até junho de 2027. Pessoas próximas ao jogador mitem uma sensação de tranquilidade e indicam que Mojica está focado em ajudar o time de Vermilion a permanecer na Primeira Divisão.

Para temporada de 2026, o Botafogo, aliás, garantiu os zagueiros Riquelme e Ythallo e o atacante Lucas Villalba. Além deles, o volante Wallace Davi. Agora, o principal nome é o volante Cristian Medina, que pertencia ao Estudiantes (Argentina).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.