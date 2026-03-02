Wolverhampton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Wolverhampton e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h15 (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada. A bola rola no Molineux Stadium, em Wolverhampton, e coloca frente a frente duas equipes que vivem situações opostas na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Wolverhampton
Lanterna da Premier League, o Wolverhampton faz uma temporada ruim na competição e somou somente 12 pontos em 28 jogos. Mesmo assim, o time vem de uma vitória surpreendente por 2 a 0 sobre o Aston Villa e ganhou forças para esta reta final.
Para o duelo em casa, o técnico Rob Edwards terá somente o desfalque de Hwang Hee-chan, lesionado.
Como chega o Liverpool
Por outro lado, o Liverpool briga no pelotão de cima da Premier League e vive um bom momento na competição. O time vem de três vitórias seguidas, a última delas por 5 a 2 diante do West Ham, e aparece na 5ª posição, com 48 pontos. Além disso, a diferença para o Aston Villa, que abre o G4, caiu para três pontos.
Mesmo assim, o técnico Arne Slot ainda precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Florian Wirtz, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni, Alexander Isak, lesionados, estão fora da partida desta terça-feira.
WOLVERHAMPTON X LIVERPOOL
29ª rodada da Premier League
Data e horário: terça-feira, 03/03/2026, às 17h15 (de Brasília).
Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton.
WOLVERHAMPTON: José Sá, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Toti Gomes, Jackson Tchatchoua, André, João Gomes, Hugo Bueno, Jean-Ricner Bellegarde, Adam Armstrong, Mateus Mané. Técnico: Rob Edwards.
LIVERPOOL: Alisson Becker, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Árbitro: Thomas Bramall.
Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn.
VAR: Timothy Wood.
