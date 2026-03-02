Luís Castro valoriza atuação da zaga do Grêmio, mas teme interesse do mercado

A tarde de domingo do Grêmio foi uma daquelas para guardar na memória para sempre. Na Arena, o Tricolor venceu o Internacional por 3 a 0 no jogo de ida da final do Gauchão, e abriu uma vantagem enorme para conquistar o título estadual. E um dos fatores para a grande atuação foi a segurança da jovem dupla de zaga.

Na partida de ontem (01), a defesa do Grêmio foi composta por dois jovens jogadores: Gustavo Martins e Viery, de 23 e 21 anos, respectivamente. Os atletas formaram a dupla de zaga diante do Atlético-MG pelo Brasileirão e foram mantidos por Luís Castro para o GreNal.

A decisão de Luís Castro se mostrou acertada. Os jovens zagueiros fizeram mais uma grande partida, e o treinador falou sobre a tendência de optar por jogadores mais experiência em certos momentos.

“Há o preconceito de que na posição de zagueiro só devem estar os mais experientes. Sem menosprezar ninguém, elogiando muito o Kannemann, que é um jogador fantástico, um homem determinado, ambicioso, com características muito boas enquanto ser humano e jogador. Balbuena, o Wagner (Leonardo), o Luís (Eduardo), que é novo, todos eles têm condições para jogar, mas acho que o mais importante é aquilo que são os dados diários e o desempenho em treino. Idade para mim não interessa para nada. O futebol é o hoje. Os que jogaram hoje podem estar mal e isso é a vida”, disse Luís Castro.

Preocupado com assédio

Por outro lado, da mesma forma como dá minutos para jovens zagueiros em campo, Luís Castro sabe que dar chances também abre os olhos do mercado. O técnico do Grêmio mostrou um certo medo de perder seus zagueiros que tem desempenhado bem.

“Os centrais estão trabalhando bem e o perigo disso é que o mercado é tão agressivo. Às vezes, de repente, ficamos sem eles. Mas ok, é a vida”, afirmou.

