Vasco não chega a acordo com Renato Gaúcho e encerra negociação

O Vasco recebeu uma sinalização negativa do técnico Renato Gaúcho pela proposta que apresentou. Isso porque o profissional não concordou com os detalhes que o Cruz-Maltino enviou ao formalizar sua primeira investida. Um dos detalhes que o comandante discordou na proposta foi a inclusão de um valor salarial inferior ao que costumava receber em seus trabalhos anteriores. Com isso, a avalição de tal aspecto e outros foram vistos como longe do ideal. Assim, no momento, a decisão foi por encerrar as tratativas. Em apuração, o Jogada10 teve a confirmação das informações.

A partir disso, o clube de São Januário passará a estudar outras alternativas de técnico. Além disso, deve haver uma análise internamente entre a diretoria se há a possibilidade em melhorar a proposta por Renato Gaúcho. Por sinal, é a segunda ocasião seguida que o técnico deu uma resposta negativa ao Cruz-Maltino por discordância financeira. Anteriormente, a situação semelhante ocorreu no início de 2024. Na época, ele era a opção favorita da gestão do Pedrinho e com a negativa mudou o foco e contratou Fábio Carille.

Dono de posto emblemático no Vasco

Um requisito que contribuía para a contratação de Renato Gaúcho é ter experiências anteriores no Cruz-Maltino. O profissional já soma duas passagens pelo Gigante da Colina. O primeiro trabalho inicial é o mais longevo no clube no século XXI ao permanecer por cerca de um ano e oito meses. Somente outros dois treinadores conseguiram ultrapassar o período de um ano na função neste século. No caso, Cristóvão Borges eentre 2011 e 2012, além de Jorginho entre 2015 e 2016.

Além disso, Renato Gaúcho esteve à frente do Cruz-Maltino em outra oportunidade, mas em curta passagem, de apenas dois meses. No caso entre setembro e dezembro de 2008, e comandou a equipe em 14 ocasiões. Na época, o Vasco apostou em seu retorno para tentar evitar o que seria o primeiro rebaixamento da história do clube, mas sem sucesso.

