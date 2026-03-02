ASSINE JÁ!
Jogada10

Vasco tentará aproveitar novo período livre para contratar seu novo treinador

Vasco tentará aproveitar novo período livre para contratar seu novo treinador
Vasco tentará aproveitar novo período livre para contratar seu novo treinador -

O Vasco terá um segundo período sem jogos entre as competições que já iniciou a disputa, mas em um cenário diferente. Na segunda ocasião, no início de março, ocorreu após a eliminação na semifinal do Carioca. Portanto, dessa vez, o Cruz-Maltino terá dez dias até o seu próximo compromisso para realizar os ajustes necessários em sua equipe. O intervalo de dez dias sem partidas também será importante para tentar alcançar um desfecho positivo em negociação pelo seu novo treinador. 

Assim, antes do duelo contra o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de março, o Gigante da Colina priorizará solucionar as pendências que tem no mercado. Ou seja, decidir quem será o seu novo comandante. Especialmente porque há uma cobrança interna depois de não ter êxito em cumprir o primeiro prazo de definição do seu novo técnico, que era até o último domingo (01/03). 

Deste modo, no entendimento do Vasco, houve perda de tempo após insistir nas tratativas com Artur Jorge e ter insucesso nas conversas. Até porque a preferência do português foi pela permanência no Catar. Portanto, o Gigante da Colina tinha estabelecido Renato Gaúcho como sua preferência. Assim, houve uma progressão nas negociações, mas o profissional recusou a primeira proposta, nesta segunda-feira (02/03).  

Deste modo, a tendência é de que o clube de São Januário recalcule a rota para não desperdiçar mais tempo sem uma nova comissão técnica. Portanto, o Cruz-Maltino deve passar a estudar e considerar outras opções de profissionais a partir desse momento.

Vasco terá cenário favorável para correções

A primeira oportunidade sem jogos já com a temporada em andamento ocorreu na segunda parte de fevereiro. Mais especificamente depois da classificação para as semifinais do Estadual e ainda sem a definição pela Ferj das datas dos jogos contra o Fluminense. Na ocasião, também houve uma pausa entre as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Vasco teve oito dias de apenas treinamentos. 

As semelhanças entre os dois períodos antes ainda sob o comando de Fernando Diniz e possivelmente com o novo comandante será a necessidade de realizar os mesmos ajustes. No caso, em aspectos físicos, táticos, técnicos e confiança de pilares da equipe e de outras peças do elenco que também vivem fases negativas. 

Inclusive, o prosseguimento da adaptação dos reforços da primeira janela. Alguns exemplos são o lateral-direito Paulo Henrique e o ponta-esquerda Nuno Moreira, considerados titulares absolutos por um período. Assim, a dupla iniciou o jogo decisivo contra o Fluminense pelas semifinais como alternativas no banco pela má fase técnica que vivem. Outras fragilidades recorrentes que permaneceram do trabalho anterior foram a bola aérea defensiva e a ineficiência ofensiva para converter as oportunidades.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas