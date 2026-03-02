Leila Pereira rebate reclamação do São Paulo sobre arbitragem

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira respondeu às críticas do São Paulo sobre a arbitragem do clássico no domingo (01/03). Ela afirmou que prefere tratar questões de arbitragem diretamente com a Federação Paulista de Futebol (FPF) ou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A declaração foi nesta segunda-feira (2) no Conselho Técnico da final do Campeonato Paulista.

“Eu sou uma dirigente que não comenta decisões de arbitragem para a imprensa. Quando nos entendemos que existe algum erro claro, conversamos com as pessoas que estão aqui para resolver, para nos ouvir. Seja a Federação Paulista ou a CBF. Eu não gosto de terceirizar responsabilidades”, disse antes de complementar.

“Existem, sim, alguns erros, contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, contra outros clubes, a favor de outros clubes. Os problemas que tivemos na (final da) Libertadores, por exemplo, eu não terceirizei a responsabilidade. Houve um problema na final, mas vocês não viram a presidente reclamando da arbitragem. Falei que deveríamos ter jogado melhor, a responsabilidade era nossa. Eu acho muito perigoso dar a zona de conforto para o clube”, completou.

O clássico terminou com polêmicas envolvendo decisões da arbitragem. O time são-paulino reclamou de um pênalti não marcado por bola na mão de Gustavo Gómez dentro da área. No entanto, árbitra Daiane Muniz não assinalou a penalidade e o VAR não recomendou a revisão. Diante disso, Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo, demonstrou indignação com o fato de a árbitra não ter ido ao monitor revisar o lance de Gómez.

Verdão na final

O Palmeiras, por fim, disputará a final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. O primeiro jogo está marcado para quarta-feira (04/03), às 20h, em casa. A partida de volta, portanto, ocorrerá no dia 8 de março, às 20h30 (horário de Brasília), fora de casa.

