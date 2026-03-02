Dono do Atlético projeta título mineiro: “Igual ganhar um Brasileirão”

A final do Campeonato Mineiro está definida. Pela vigésima vez consecutiva, o Atlético está na decisão e, dessa vez, vai buscar o heptacampeonato seguido do Estadual. A final será em jogo único, diante do Cruzeiro, no próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão.

Acionista majoritário da SAF do Atlético Mineiro, Rubens Menin falou sobre a decisão do próximo domingo. Menin destacou a importância que o heptacampeonato teria para o Galo e comparou com o valor de um título nacional.

“Uma coisa inédita. Fundamental pra nós. Sei lá, igual ganhar um Brasileiro, o hepta”, o dono do Galo na zona mista do Independência após a vitória nos pênaltis sobre o América.

Deu moral para o novo técnico

Além de projetar a final estadual diante do maior rival, Menin também falou sobre a estreia de Eduardo Domínguez. O técnico argentino terá a chance de conquistar um título logo em seu segundo jogo como comandante da equipe.

“Primeiro jogo. Já mexeu uma coisinha, né? Já mudou um pouquinho de jogo, o jogo dele. Tá bom, vamos lá. O jogo (contra o Cruzeiro) é duro, vamos jogar para ganhar. O time está bom, vamos ver se o Eduardo dá uma mexida que nós estamos precisando. Vamos animar”, finalizou Menin.

